Самые романтичные макси-платья, которые можно носить не только весной

Абсолютным трендом весенне-летнего сезона считаются платья в стиле 60-х и 70-х. Рукава-фонарики, цветочные принты, горох и придуманный Дианой фон Фюрстенберг фасон wrap dress — минимально необходимые каждой любительницы моды атрибуты. Носить такие платья легко и просто. Ведь они уже составляют базу образа, достаточно лишь подобрать, например, однотонную верхнюю одежду и лодочки или же мюли. Впрочем, с верхней одеждой есть условие: пальто должно закрывать платье на 7/8 длины, а куртка доходить лишь до талии. Если силуэт выбранного наряда — трапеция, то чтобы избежать перетяжки платья в бедрах, стоит отказаться от моделей с заниженной линией пояса, а также пальто и тренчей прямого кроя.

Вторые по популярности — платья-рубашки. В тренде как классические модели с воротничком и рукавами, так и платья без рукавов. Присмотритесь к платьям из денима, это прекрасная альтернатива надоевшим шифоновым сарафанам в пол.

Также советуем присмотреться к этническому стилю и крою а-ля греческая богиня. В первом случае платье станет вашим спутником в отпуске, а во втором — на торжественном мероприятии.

Впрочем, у платьев макси прямого силуэта есть один общий недостаток: их не советуют носить невысоким девушкам, а также обладательницам слишком пышных фигур. Если у вас есть такие особенности, то лучше выбирать платья с акцентом на талии или же с завышенной линией талии, а также обязятельно сочетать макси с обувью на каблуке. И не перегружайте образ лишними жакетами и кардиганами. Напомним: платье макси — изначально абсолютно самостоятельная вещь, и в пару такому платью подойдут лишь самые модные аксессуары. Именно поэтому мы советуем приобретать такие наряды на весну и лето, чтобы проблем с сочетанием с верхней одеждой практически не возникало.

Кстати, если рост вам позволяет, то некоторые фасоны, например, платья-рубашки или же платья в стиле 60-х, можно смело носить с базовыми кедами. Дополните образ небольшим рюкзаком и шляпкой. Получится очень расслабленный стильный casual аутфит.

Текст: Лина Рубинштейн

Фото: архивы пресс-служб