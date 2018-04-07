Расклешенные джинсы
Мы уже не раз писали, что 70-е надолго закрепились в трендах. А это значит, что джинсы клеш по-прежнему остаются необходимым атрибутом гардероба стильной женщины. Для тех, кто все еще сомневается, приведем несколько аргументов в пользу такого фасона.
Во-первых, клеш визуально удлиняет ноги. Это происходит за счет небольшого расширения брючин, причем если джинсы скроены так, что клеш идет от колена, ноги кажутся еще стройнее, а попа круглее.
Во-вторых, клеш легко маскирует неправильный изгиб ног. Геометричная форма визуально делает ноги ровными, скрывая их кривизну.
Джинсы-бойфренды и джинсы-герлфренды
Для начала расскажем об отличии в этих моделях. Бойфренды скроены так, будто вы только что отняли их у друга или мужа. Такие джинсы обычно обладают заниженной или средней посадкой, не должны обтягивать бедра и достаточно свободны в ногах. Джинсы-герлфренды отличаются высокой посадкой и более облегающими штанинами. Однако не путайте их с фасоном мом! Джинсы-мом зрительно прибавляют объема фигуре, а вот джинсы-герлфренды вытягивают силуэт, подчеркивают изгиб бедер и лишь слегка свободны в области голени.
Прямые джинсы
Мода на oversize привела к тому, что обтягивающие силуэты временно ушли в тень. Эта тенденция коснулась и денима. Прямые джинсы всегда считались классикой. Вспомните популярные модели от Levi's 501 и 502. Такие джинсы должны идеально сидеть на бедрах и ровно опускаться по ноге. Важно следить за размером, чтобы джинсы не собирались в области паха и не были вам слишком длинными. К сожалению, подворачивать штанины в этом сезоне разрешается только джинсам-бойфрендам, а другие лучше сразу выбирать в укороченном виде. Длина 7/8 по-прежнему в тренде.
Кроме прямых джинсов, в тренде суперсвободный деним. Но такие модели могут позволить себе только очень стройные женщины. Остальных мешковатая джинса превратит в пампушек.
Текст: Лина Рубинштейн
Фото: архивы пресс-служб