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Скажем честно: скинни нам уже немного надоели, ведь дизайнеры из сезона в сезон предлагают все более крутые модели. Клеши, кюлоты и не только.... В этом материале мы разбираемся, какие джинсы стоит купить в этом сезоне. Особо советуем обратить внимание на цветной деним, ведь лето должно быть ярким.

Расклешенные джинсы

Мы уже не раз писали, что 70-е надолго закрепились в трендах. А это значит, что джинсы клеш по-прежнему остаются необходимым атрибутом гардероба стильной женщины. Для тех, кто все еще сомневается, приведем несколько аргументов в пользу такого фасона.

Во-первых, клеш визуально удлиняет ноги. Это происходит за счет небольшого расширения брючин, причем если джинсы скроены так, что клеш идет от колена, ноги кажутся еще стройнее, а попа круглее.

Во-вторых, клеш легко маскирует неправильный изгиб ног. Геометричная форма визуально делает ноги ровными, скрывая их кривизну.

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Zara, 2599 руб.
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Джинсы-бойфренды и джинсы-герлфренды

Для начала расскажем об отличии в этих моделях. Бойфренды скроены так, будто вы только что отняли их у друга или мужа. Такие джинсы обычно обладают заниженной или средней посадкой, не должны обтягивать бедра и достаточно свободны в ногах. Джинсы-герлфренды отличаются высокой посадкой и более облегающими штанинами. Однако не путайте их с фасоном мом! Джинсы-мом зрительно прибавляют объема фигуре, а вот джинсы-герлфренды вытягивают силуэт, подчеркивают изгиб бедер и лишь слегка свободны в области голени.

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Прямые джинсы

Мода на oversize привела к тому, что обтягивающие силуэты временно ушли в тень. Эта тенденция коснулась и денима. Прямые джинсы всегда считались классикой. Вспомните популярные модели от Levi's 501 и 502. Такие джинсы должны идеально сидеть на бедрах и ровно опускаться по ноге. Важно следить за размером, чтобы джинсы не собирались в области паха и не были вам слишком длинными. К сожалению, подворачивать штанины в этом сезоне разрешается только джинсам-бойфрендам, а другие лучше сразу выбирать в укороченном виде. Длина 7/8 по-прежнему в тренде.

Кроме прямых джинсов, в тренде суперсвободный деним. Но такие модели могут позволить себе только очень стройные женщины. Остальных мешковатая джинса превратит в пампушек.

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Текст: Лина Рубинштейн

Фото: архивы пресс-служб

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