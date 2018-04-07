Расклешенные джинсы

Мы уже не раз писали, что 70-е надолго закрепились в трендах. А это значит, что джинсы клеш по-прежнему остаются необходимым атрибутом гардероба стильной женщины. Для тех, кто все еще сомневается, приведем несколько аргументов в пользу такого фасона.

Во-первых, клеш визуально удлиняет ноги. Это происходит за счет небольшого расширения брючин, причем если джинсы скроены так, что клеш идет от колена, ноги кажутся еще стройнее, а попа круглее.

Во-вторых, клеш легко маскирует неправильный изгиб ног. Геометричная форма визуально делает ноги ровными, скрывая их кривизну.