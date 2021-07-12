Снимите немедленно! Модели джинсов, о которых лучше забыть

Шэрон Стоун решила не тратить время на сложносочиненный образ для фестиваля Трайбека в июне, поэтому нарядилась в майку-алкоголичку и темно-синие капри из денима с выбеленными потертостями. Вердикт однозначен: не носить! С джинсами из нулевых все никак не просится икона эпохи Аврил Лавин. Певица не изменяет бунтарскому духу в своих образах, поэтому рифмует рваные скинни с массивными босоножками на брутальных платформах и косухами с черепами. Больше образов, которые не стоит повторять, — в нашей фотогалерее!

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