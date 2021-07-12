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Снимите немедленно! Модели джинсов, о которых лучше забыть

Дженнифер Лопес привезла сына в школу в Санта-Монике и сделала это так, чтобы папы одноклассников понервничали. Звезда не перестает хвастаться (и мотивировать) результатами регулярных тренировок, и для будней мамы выбрала ультраприлегающие силуэты. Под прицелом — рваные скинни-джинсы низкой посадки в миксе с броским поясом Chanel, которые сегодня явно проигрывают остромодным «расслабленным» моделям.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дженнифер Лопес

Фото: Eastnews

Шэрон Стоун решила не тратить время на сложносочиненный образ для фестиваля Трайбека в июне, поэтому нарядилась в майку-алкоголичку и темно-синие капри из денима с выбеленными потертостями. Вердикт однозначен: не носить! С джинсами из нулевых все никак не просится икона эпохи Аврил Лавин. Певица не изменяет бунтарскому духу в своих образах, поэтому рифмует рваные скинни с массивными босоножками на брутальных платформах и косухами с черепами. Больше образов, которые не стоит повторять, — в нашей фотогалерее!

Ранее мы рассказывали о звездах, стиль которых безнадежно устарел. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook / Instagram

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