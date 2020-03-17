Принт на платье Иванки Трамп в Сети сравнили с коронавирусом
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Фото: Eastnews
В феврале 2020 года состоялся официальный визит Дональда Трампа с семьей в Индию. Тогда Иванка блеснула в платье небесно-голубого оттенка с акцентным цветочным принтом пламенно-красного цвета. Как оказалось, дочь президента США дала любимому наряду от Proenza Schouler второй шанс: впервые в нем она появилась во время поездки в Аргентину в сентябре 2019 года.
В популярном Instagram-аккаунте Diet Prada развернулась настоящая модная битва: коронавирус против принта на платье Иванки Трамп. И в ней фолловеры не жалели комментариев, определяя победителя. «А что, это разные фотографии?», «Вирус. Он более авангардный», «COVID-19 выиграл эту битву», «Коронавирус более аутентичен», «А кто из них коронавирус?!» — обсуждают в Сети.
Фото: Globallook, Eastnews, Instagram
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