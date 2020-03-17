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Принт на платье Иванки Трамп в Сети сравнили с коронавирусом

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Eastnews

В непростой ситуации в мире, связанной с распространением инфекции, пользователи Сети не унывают. Поводом для шуток стало платье Иванки Трамп, принт которого сравнили с коронавирусом.

В феврале 2020 года состоялся официальный визит Дональда Трампа с семьей в Индию. Тогда Иванка блеснула в платье небесно-голубого оттенка с акцентным цветочным принтом пламенно-красного цвета. Как оказалось, дочь президента США дала любимому наряду от Proenza Schouler второй шанс: впервые в нем она появилась во время поездки в Аргентину в сентябре 2019 года.

Фото: Instagram

В популярном Instagram-аккаунте Diet Prada развернулась настоящая модная битва: коронавирус против принта на платье Иванки Трамп. И в ней фолловеры не жалели комментариев, определяя победителя. «А что, это разные фотографии?», «Вирус. Он более авангардный», «COVID-19 выиграл эту битву», «Коронавирус более аутентичен», «А кто из них коронавирус?!» — обсуждают в Сети.

Фото: Globallook, Eastnews, Instagram

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