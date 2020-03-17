Принт на платье Иванки Трамп в Сети сравнили с коронавирусом

В феврале 2020 года состоялся официальный визит Дональда Трампа с семьей в Индию. Тогда Иванка блеснула в платье небесно-голубого оттенка с акцентным цветочным принтом пламенно-красного цвета. Как оказалось, дочь президента США дала любимому наряду от Proenza Schouler второй шанс: впервые в нем она появилась во время поездки в Аргентину в сентябре 2019 года.