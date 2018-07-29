Фитнес летом: в чем тренироваться, чтобы было комфортно

Но спортивные бра – это универсальный предмет спортивного гардероба. Это не только удобная замена нижнему белью, но и очень практичная и стильная вещь. При выборе бра следует отдавать предпочтение гипоаллергенным синтетическим тканям с технологией отвода лишней влаги. Благодаря этому, вы предотвратите размножение бактерий и появление раздражений на коже. Огромным преимуществом у бра будет наличие дышащей сетки – она обеспечит вентиляцию в жаркое время года.

Спортивная экипировка, как и любая другая одежда, отвечает всем модным тенденциям, поэтому при выборе модели и цвета можно смело полагаться на свой вкус. Внешний вид во время тренировки тоже важный фактор как-никак!

Шорты