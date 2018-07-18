29-летняя Мария Шумакова не стесняется показывать неидеальную фигуру в спортивном топе

Мария Шумакова запомнилась зрителям по роли Наташи в скандально известном сериале «Сладкая жизнь». Если в первом сезоне актриса играла закомплексованную пышку-домохозяйку, то в последующих сезонах героиня Шумаковой постройнела и превратилась в шикарную женщину. В своем Instagram Мария часто делится селфи и откровенными фотоснимками — чего только стоят жаркие кадры из зала для йоги. Шумакова признается, что любит себя такой, какая она есть, и ради чьих-то предпочтений меняться не планирует.

Несмотря на активные занятия спортом, актриса обладает несовершенной фигурой. Но ее это не смущает: «Пришла на растяжку, а майку взять забыла...🧚‍♂️Жирки замазывать не стала, #хочуием».