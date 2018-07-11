4 самые бюджетные диеты, которые действительно работают

Казалось бы, картошка содержит в себе крахмал, который задерживает воду в организме, а тут вся диета состоит из картофельных блюд, как так? На самом деле молодой картофель действительно может помочь избавиться от 3-5 кг.

Длится такая диета от 3 до 14 дней, а ее меню простое: запеченный в духовке картофель, потреблять который можно строго до 18 часов. Никаких приправ, соли и масла, но если вы решились выдержать две недели диеты, то в последние четыре дня разрешается добавить немного соли и оливкового масла или уксуса.

Не забывайте про витамины и минералы, которые стоит употреблять дополнительно в капсулах, и про обильное питье. А также про занятия спортом — ведь это неотъемлемая часть процесса снижения веса.

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