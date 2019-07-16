С платьем-рубашкой, бермудами и не только: актуальные летние образы в деловом стиле

С платьем-рубашкой
Фото: Passion.ru
Базовая белая рубашка — всегда хорошая идея: правильно подобранная (свободная и с лаконичной фурнитурой), такая будет служить вам идеальной основой для множества офисных образов. Этим летом предлагаем выбрать ей не менее достойную альтернативу — белое платье-рубашку, которое не только освежает каждую, но и не раз выручит в ситуациях, когда выглядеть нужно отлично, а времени на сборы нет.
В качестве аксессуара непременно понадобится сумка с четкой структурой: она «соберет» образ и задаст искомое деловое настроение.
С бермудами
Фото: Passion.ru
Шорты-бермуды в этом сезоне бьют все модные хиты. И хороши они тем, что легко могут подстроиться даже под строгий рабочий дресс-код. Выбирайте модели, по всем параметрам напоминающие брюки, — из костюмной ткани, со стрелками и в нейтральных цветах — и смело носите их в тандеме с жакетом и небольшим каблуком.
В непривычных цветах
Фото: Passion.ru
Та же юбка-карандаш может выглядеть совсем не скучно и чопорно, если выбрать ее в непривычном цвете. Испробуйте этим летом все оттенки рассвета и другие нежные пастельные тона и носите атрибуты офисного гардероба исключительно в них. Юбка цвета бананового милкшейка, лавандовая блуза и вместительный шопер в окраске яблочного зефира — сочетания идеальнее вряд ли удастся найти.
С белыми брюками
Фото: Passion.ru
Сложно найти нечто более элегантное, чем свободные брюки со стрелками в белом цвете. Замените ими привычные черные и серые модели и носите, пока позволяет погода и в пир, и в мир, и в офис. Базовую рубашку же можно модернизировать и подобрать ее с ненавязчивы, но модным принтом. «Горох», который в этом сезоне на пике популярности, подойдет для этой роли идеально.
Текст: Алена Евгеньева
Фото: архивы пресс-служб
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