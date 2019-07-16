С платьем-рубашкой, бермудами и не только: актуальные летние образы в деловом стиле

Базовая белая рубашка — всегда хорошая идея: правильно подобранная (свободная и с лаконичной фурнитурой), такая будет служить вам идеальной основой для множества офисных образов. Этим летом предлагаем выбрать ей не менее достойную альтернативу — белое платье-рубашку, которое не только освежает каждую, но и не раз выручит в ситуациях, когда выглядеть нужно отлично, а времени на сборы нет.

В качестве аксессуара непременно понадобится сумка с четкой структурой: она «‎соберет» образ и задаст искомое деловое настроение.

С бермудами