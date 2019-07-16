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С платьем-рубашкой, бермудами и не только: актуальные летние образы в деловом стиле

Белый верх, черный низ и никакого креатива — когда, если не сейчас, можно позволить себе чуть более интересные интерпретации делового стиля? Оставьте маловыразительные костюмы и невзрачные юбки-карандаш до соответствующего времени года, а сейчас смело делайте ставку на актуальные цвета и интересные фасоны. Примеры идеальных офисных образов на лето демонстрирует Passion.ru.

С платьем-рубашкой

  1. Босоножки Topshop, 5 141 руб. 2. Позолоченные серьги-круги Khoshtrik, 6300 руб. 3. Платье-рубашка 12Storeez, 4980 руб. 4. Сумка Medea, 37 674 руб.

Фото: Passion.ru

Базовая белая рубашка — всегда хорошая идея: правильно подобранная (свободная и с лаконичной фурнитурой), такая будет служить вам идеальной основой для множества офисных образов. Этим летом предлагаем выбрать ей не менее достойную альтернативу — белое платье-рубашку, которое не только освежает каждую, но и не раз выручит в ситуациях, когда выглядеть нужно отлично, а времени на сборы нет.

В качестве аксессуара непременно понадобится сумка с четкой структурой: она «‎соберет» образ и задаст искомое деловое настроение.

С бермудами

  1. Туфли с контрастным носом Uterque, 9990 руб. 2. Шорты-бермуды 12Storeez, 5790 руб. 3. Шелковый топ H&M, 3499 руб. 4. Жакет 12Storeez, 9980 руб. 5. Браслет ExClaim, 1990 руб.

Фото: Passion.ru

Шорты-бермуды в этом сезоне бьют все модные хиты. И хороши они тем, что легко могут подстроиться даже под строгий рабочий дресс-код. Выбирайте модели, по всем параметрам напоминающие брюки, — из костюмной ткани, со стрелками и в нейтральных цветах — и смело носите их в тандеме с жакетом и небольшим каблуком.

В непривычных цветах

  1. Zara, 4999 руб. 2. Tibi, 20 890 руб. 3. Очки 31Gate, 2490 руб. 4. Юбка Cult Gaia, 24 783 руб. 5. Шопер Reserved, 1699 руб.

Фото: Passion.ru

Та же юбка-карандаш может выглядеть совсем не скучно и чопорно, если выбрать ее в непривычном цвете. Испробуйте этим летом все оттенки рассвета и другие нежные пастельные тона и носите атрибуты офисного гардероба исключительно в них. Юбка цвета бананового милкшейка, лавандовая блуза и вместительный шопер в окраске яблочного зефира — сочетания идеальнее вряд ли удастся найти.

С белыми брюками

  1. Балетки Malone Souliers, 35 544 руб. 2. Рубашка Uterque. 8290 руб. 3. Часы Time Teller Milanese от Nixon, 10 165 руб. 4. Брюки-палаццо I Am Studio, 6230 руб. 5. Сумка-тоут Furla, 23 718 руб.

Фото: Passion.ru

Сложно найти нечто более элегантное, чем свободные брюки со стрелками в белом цвете. Замените ими привычные черные и серые модели и носите, пока позволяет погода и в пир, и в мир, и в офис. Базовую рубашку же можно модернизировать и подобрать ее с ненавязчивы, но модным принтом. «‎Горох», который в этом сезоне на пике популярности, подойдет для этой роли идеально.

Текст: Алена Евгеньева

Фото: архивы пресс-служб

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