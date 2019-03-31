Белые блузки и рубашки, которые будут уместны не только в офисе: 22 стильных варианта

8 BY YOOX, 8500 руб.
Фото: Пресс-служба
Обновить базовую белую рубашку к теплому сезону - задача если не самая первая, то одна из таковых. Простой, многофункциональный и качественный вариант мы нашли у 8 BY YOOX: рубашка выполнена из 100% органического хлопка, а значит, обладает всеми лучшими свойствами природного материала. Актуальный свободный крой, лаконичная фурнитура и слегка удлиненный фасон - основы для гардероба идеальней не найти. Носите такую рубашку и в пир, и мир, надевая буквально со всем, что только имеется в шкафу.
H&M, 6999 руб.
Фото: Пресс-служба
Если H&M до сих пор по какой-то причине ассоциируется у вас с низким качеством вещей, то спешим напомнить об их линии Premium Quality, где найти можно в том числе и великолепные блузы. Одна из таких, из 100% шелка, полюбилась нам за роскошный бант и приятный кремовый подтон. Более нарядная, чем просто базовая, но столь же универсальная и вечно актуальная, такая блуза будет хорошо смотреться с брюками, юбками и даже сарафанами. Особенно изящный прием - надеть ее под жакет, чтобы виднелся лишь кокетливый бант.
Prada, 65 409 руб.
Фото: Пресс-служба
Повышаем ставки и выкручиваем романтичность до максимума: к нежному шелку, перламутровому отливу и игривому банту добавляем принт polka dot, ставший одним из самых актуальных этой весной. Строгости и абсолютной серьезности «горошковая» блуза вам не обещает, но рабочему дресс-коду отнюдь не противоречит. Смело надевайте ее в офис, комбинируя с классическими брюками, и выгуливайте в городских заведениях, сочетая с джинсами любого фасона.
Bershka, 1999 руб.
Фото: Пресс-служба
Вариант, что называется, на каждый день - рубашка с короткими рукавами и классическим воротником, которую можно спрятать под чем угодно, а потом, в разгар рабочего дня, оставить в качестве единственного слоя, чтобы проветриться. Наш выбор пал на укороченную модель от Bershka, которая, ко всему прочему, еще и выполнена в актуальном корсетном стиле. Носите такую или похожую рубашки с брюками или юбками, имеющими завышенную талию, или выберите вариант подлиннее и комбинируйте его с чем угодно.
Больше стильных белых рубашек и блуз мы собрали для вас в галерее!
Текст: Алена Евгеньева
Фото: архивы пресс-служб, Vogue.com
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