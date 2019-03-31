Белые блузки и рубашки, которые будут уместны не только в офисе: 22 стильных варианта

Вариант, что называется, на каждый день - рубашка с короткими рукавами и классическим воротником, которую можно спрятать под чем угодно, а потом, в разгар рабочего дня, оставить в качестве единственного слоя, чтобы проветриться. Наш выбор пал на укороченную модель от Bershka, которая, ко всему прочему, еще и выполнена в актуальном корсетном стиле. Носите такую или похожую рубашки с брюками или юбками, имеющими завышенную талию, или выберите вариант подлиннее и комбинируйте его с чем угодно.

Больше стильных белых рубашек и блуз мы собрали для вас в галерее!

Текст: Алена Евгеньева

Фото: архивы пресс-служб, Vogue.com

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