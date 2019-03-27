15 стильных вещей «в горох», которые должны быть в вашем гардеробе этой весной

C платьем в романтичные кружочки можно составить еще куда больше стильных образов. Поддержать его элегантность можно с помощью аккуратных туфель на шпильке актуального белого цвета и широкого пояса, который сделает акцент на талии. Если излишнего пафоса все-таки хочется избежать, то комбинируйте платье с грубыми казаками, ботинками или кедами. Пальто-халат или куртка-косуха – верхняя одежда также может быть самой разной. Горох легко подстроится под любой стиль и настроение, так что смело экспериментируйте!

Самые стильные вещи в горох мы собрали для вас в галерее!

Текст: Татьна Зубахина

Фото: архивы пресс-служб

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