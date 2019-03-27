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15 стильных вещей «в горох», которые должны быть в вашем гардеробе этой весной

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Платье Uterque, 17 590 руб.

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Мелкий, крупный или разноцветный – горох в этом сезоне принимает всевозможные обличия и украшает собой романтичные платья, женственные блузы и аккуратные платки. Вариаций на тему контрастных кругов великое множество – берите графичный принт в оборот и перевоплощайтесь в pin-up girl 50-х, идеальную «степфордскую жену» или оставайтесь самими собой.
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Carolina Herrera Spring 2019

Фото: Vogue.com
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Романтичный горох весной пополнил ряды актуальных принтов. Если клетка вам уже надоела, то самое время заменить ее на аккуратные крапинки или же, наоборот, огромные круги. Дизайнеры в этом сезоне дали волю фантазии и представили множество вариаций на тему нестареющего ретро-принта. Алессандра Рич поместила горох на яркие разноцветные платья, в то время как Эди Слиман (Céline) и Уэс Гордон (Carolina Herrera) отдали предпочтение классической черно-белой палитре. Весенне-летняя коллекция Dolce&Gabbana тоже пестрит актуальными кругами, которые достигают просто гигантских размеров.

Burbeery Pre-Fall 2019

Фото: Vogue.com

Классический английский Дом Burberry больше всего поэкспериментировал со стильным принтом. Креативный директор бренда Риккардо Тиши не побоялся комбинировать в одном образе и клетку, и горох, и даже леопард. На такое сочетание, вероятно, решатся не все, однако заверим вас, что комбинация с разными графичными принтами будет выглядеть очень свежо и актуально.

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Карина Нигай

Фото: Instagram
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Главное достоинство гороха – его абсолютная универсальность. Ненавязчивый принт отлично впишется и в рабочий дресс-код, и в повседневные будни. Блуза в крапинку с широкими рукавами пригодится вам и в офисе, и на расслабленной прогулке. В первом случае носите ее со строгими брюками-клеш, которые тоже входят в список fashion must-have’ов этой весны, а во втором - с любимыми джинсами.

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Инга Берман

Фото: Instagram
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C платьем в романтичные кружочки можно составить еще куда больше стильных образов. Поддержать его элегантность можно с помощью аккуратных туфель на шпильке актуального белого цвета и широкого пояса, который сделает акцент на талии. Если излишнего пафоса все-таки хочется избежать, то комбинируйте платье с грубыми казаками, ботинками или кедами. Пальто-халат или куртка-косуха – верхняя одежда также может быть самой разной. Горох легко подстроится под любой стиль и настроение, так что смело экспериментируйте!

Самые стильные вещи в горох мы собрали для вас в галерее!

Текст: Татьна Зубахина

Фото: архивы пресс-служб

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