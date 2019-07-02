Шорты-бермуды: как правильно носить и с чем сочетать, чтобы выглядеть стильно

В офис
Фото: Passion.ru
Офисный дресс-код диктует свои правила, которым так или иначе приходится следовать. Летом подобрать рабочую униформу гораздо труднее: в жаркую погоду хочется надеть минимум одежды. Именно поэтому настоятельно советуем вам обзавестись бермудами. Шорты со стрелкой, прикрывающие колени, вряд ли вызовут вопросы у начальства. Стилизуйте их с жакетом для придания большей строгости и туфлями на каблуке.
На прогулку, шоппинг и не только
Фото: Passion.ru
Создать базовый образ с бермудами еще проще. Вам всего-то понадобится хлопковая рубашка или любимая базовая футболка. Эта простая формула работает для любых случаев: прогулки, пляжного отдыха или шоппинга с подругами. Обувь и аксессуары подбирайте по настроению и в зависимости от погоды. Бермуды подружатся и с плетеными сандалиями, и с кроссовками.
На романтический ужин
Фото: Passion.ru
Списывать бермуды со счетов, отправляясь на романтическое рандеву, тоже не стоит. С ними легко можно составить нарядный образ. Главное – правильно выбрать остальные элементы. Яркие шорты в клетку сочетайте с не менее сочной блузой, добавьте акцентные аксессуары и, вуаля, - ваш образ выглядит более оригинальным и интересным, чем пресловутая пара: платье + туфли.
Текст: Татьяна Зубахина
Фото: архивы пресс-служб
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