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Шорты-бермуды: как правильно носить и с чем сочетать, чтобы выглядеть стильно

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Бермуды Uterque, 10 950 руб.

Фото: архивы пресс-служб
Носить ультракороткие шорты в городе уже давно считается дурновкусием. К счастью, дизайнеры нашли им стильную альтернативу. Спасаться от жары этим летом они предлагают нам в шортах-бермудах.

В офис

1 - Сумка, руб.; 2 - Жакет, руб.; 3 - Серьги, руб.; 4 - Рубашка, руб.; 5 - Туфли, руб.; 6 - Бермуды, руб.

Фото: Passion.ru

Офисный дресс-код диктует свои правила, которым так или иначе приходится следовать. Летом подобрать рабочую униформу гораздо труднее: в жаркую погоду хочется надеть минимум одежды. Именно поэтому настоятельно советуем вам обзавестись бермудами. Шорты со стрелкой, прикрывающие колени, вряд ли вызовут вопросы у начальства. Стилизуйте их с жакетом для придания большей строгости и туфлями на каблуке.

На прогулку, шоппинг и не только

1 - Сумка, руб.; 2 - Очки, руб.; 3 - Бермуды, руб.; 4 - Рубашка, руб.; 5 - Сандалии, руб.

Фото: Passion.ru

Создать базовый образ с бермудами еще проще. Вам всего-то понадобится хлопковая рубашка или любимая базовая футболка. Эта простая формула работает для любых случаев: прогулки, пляжного отдыха или шоппинга с подругами. Обувь и аксессуары подбирайте по настроению и в зависимости от погоды. Бермуды подружатся и с плетеными сандалиями, и с кроссовками.

На романтический ужин

1 - Сумка, руб.; 2 - Ободок, руб.; 3 - Блуза, руб.; 4 - Бермуды, руб.; 5 - Мюли, руб.

Фото: Passion.ru

Списывать бермуды со счетов, отправляясь на романтическое рандеву, тоже не стоит. С ними легко можно составить нарядный образ. Главное – правильно выбрать остальные элементы. Яркие шорты в клетку сочетайте с не менее сочной блузой, добавьте акцентные аксессуары и, вуаля, - ваш образ выглядит более оригинальным и интересным, чем пресловутая пара: платье + туфли.

Текст: Татьяна Зубахина

Фото: архивы пресс-служб

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