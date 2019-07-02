Шорты-бермуды: как правильно носить и с чем сочетать, чтобы выглядеть стильно

Списывать бермуды со счетов, отправляясь на романтическое рандеву, тоже не стоит. С ними легко можно составить нарядный образ. Главное – правильно выбрать остальные элементы. Яркие шорты в клетку сочетайте с не менее сочной блузой, добавьте акцентные аксессуары и, вуаля, - ваш образ выглядит более оригинальным и интересным, чем пресловутая пара: платье + туфли.

Текст: Татьяна Зубахина

Фото: архивы пресс-служб

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