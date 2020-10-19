Примерный семьянин из Германии отказался от мужской одежды в пользу юбок и шпилек
Фото: Instagram @markbryan911
Отвечаем на первый возникший вопрос сразу: Марку 61 год, у него есть супруга и трое детей. Женат был трижды, и с нынешней возлюбленной он в браке уже 11 лет. Работает он техническим менеджером в одной из немецких компаний. Мужчина начал носить женские наряды четыре года назад и активно публиковать свои аутфиты в Instagram. Хотя впервые надел каблуки еще в годы обучения в колледже, сообщает Daily Mail.
Марк предпочитает элегантный стиль: классические рубашки в сочетании с облегающими юбками длиной до середины колена. Обязательный атрибут — лодочки на шпильках головокружительной высоты, на которых он вышагивает с гордо поднятой головой. Мужчина часто экспериментирует с цветами, сочетая рубашки и туфли. В его арсенале — фуксия, огненный красный, модный синий «электрик». Дополняют образы миниатюрные дамские сумочки (если, конечно, не нужно брать ноутбук с собой).
Себя Брян описывает так: «Счастливый женатый мужчина, который любит Porsche, красивых женщин и использовать каблуки и юбки в повседневных образах». Сам же признается, что такая униформа не самая комфортная, но подчеркивает, что шпильки и юбки-карандаши отлично смотрятся в паре. Марк считает, что одежда не имеет гендерной принадлежности. Любопытно, что семья принимает его увлечение абсолютно спокойно, а коллеги даже не обратили внимание, когда мужчина впервые пришел в офис в юбке.
Фото: Instagram @markbryan911
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