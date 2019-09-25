На высоте: мужчины в босоножках на каблуке дефилировали на показе Mugler

Модные дома стремятся удивлять, добавляя яркие акценты в шоу. Ранее мы рассказывали о показе Saint Laurent, который эффектно закрыла легендарная Наоми Кэмпбелл. О том, как это было, читайте здесь.

Текст: Алиса Фридман

Фото: Vogue.com, Instagram

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