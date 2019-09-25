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На высоте: мужчины в босоножках на каблуке дефилировали на показе Mugler

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Vogue.com

25 сентября состоялся показ Mugler – одного из ключевых игроков Недели моды в Париже. Бренд снова в своем репертуаре, и в коллекцию весна-лето 2020 вошли мужские босоножки на каблуке. В них представители сильного пола дефилировали так же легко и непринужденно, как супермодель Белла Хадид, открывшая шоу.

Модный дом Mugler известен своими смелыми экспериментами и модными провокациями. Одни из таких – размышления на тему женственности, свободы выбора и самовыражения. Кейси Кэдуолладер, креативный директор бренда, предпочел не изобретать новый дизайн мужской обуви и выпустил манекенщиков в женских босоножках на каблуке. Мужчины ловко маневрировали по подиуму на высоких шпильках, которые отлично рифмовались со строгими костюмами и брюками базовых цветов. Любопытно, что у каждого был безупречный педикюр в приглушенных кофейных оттенках.

Модные дома стремятся удивлять, добавляя яркие акценты в шоу. Ранее мы рассказывали о показе Saint Laurent, который эффектно закрыла легендарная Наоми Кэмпбелл. О том, как это было, читайте здесь.

Текст: Алиса Фридман

Фото: Vogue.com, Instagram

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