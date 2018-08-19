20 теплых и стильных oversize свитеров и кардиганов на осень

В эпоху культа тела и сексуальности кажется странным, что мешковатые вещи оверсайз все еще остаются актуальными. Казалось бы, как объемные свитеры и кардиганы могут создать соблазнительный образ? Но помните, что сексуально не все, что открыто и откровенно. Иногда нарочитая непринужденность и небрежность выглядят куда более притягательно. Тем более, что в воздухе уже который сезон витает дух свободы. Свободы движений и самовыражения.

Модная ретроспектива

Объемные вещи – это не что иное, как очередной модный привет из прошлого. Еще в 60-е годы женщины, измученные удушающими корсетами, объявили забастовку, и на арену смело вышли дамы в просторных футболках и рубашках. А в 90-х мода на оверсайз возродилась за счет представителей хип-хоп культуры. Именно благодаря им в модной индустрии закрепилось это понятие и уже вряд ли исчезнет из нашего обихода.

Кому подходят и с чем носить?

Главное достоинство объемных вещей – это их универсальность. Они подходят как представительницам с объемными формами, так и миниатюрным дамам. За счет своего свободного кроя, свитеры и кардиганы оверсайз могут скрыть все недостатки фигуры, и, наоборот, подчеркнуть достоинства. В то же время не стоит перебарщивать: слишком мешковатые вещи на объемной фигуре могут визуально прибавить лишние килограммы. В таком случае выбирайте модели более светлых оттенков, от темных вещей оверсайз лучше отказаться.

Образ в стиле оверсайз не должен быть всеобъемлющим: это значит, что верх и низ должны контрастировать друг с другом. Подберите в пару к объемному свитеру или кардигану узкие джинсы или юбку-карандаш, в обратном случае ваша фигура будет выглядеть бесформенной. А если вы хотите подчеркнуть линию талии, то можно использовать крупный ремень.

Представительницам невысокого роста приходится сложнее. Объемный свитер или кардиган может визуально приземлить фигуру. Но выход есть: просто наденьте аккуратные лодочки или модные в этом сезоне ботильоны-носки. Каблук не только скорректирует ваш рост, но и придаст образу женственности и изящности.

Цветовая гамма

Если вы все-таки решили обзавестись теплым и уютным свитером оверсайз, то выбирайте модели светлых пастельных тонов. Также лучше не стоит экспериментировать с цветовой гаммой, пусть образ будет монохромным, зато ткани и фактуры могут быть разными. Так, например, объемный вязаный кардиган может запросто дополнить легкое платье: за счет мешковатых деталей и легких складок образ получится расслабленным.

В любом случае объемные свитеры и кардиганы – незаменимые спутники в осеннем сезоне. Кроме того, что они очень удобные, они всегда выглядят стильно. Не забудьте захватить их в загородную поездку, надеть в офис или просто отправиться на прогулку с семьей.

Текст: Татьяна Зубахина

Фото: архивы пресс-служб