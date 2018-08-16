Какие оттенки обязательно должны быть в вашем гардеробе этой осенью

Цвет хаки уже давно не ассоциируется со стилем милитари или сафари. С бушлатами и брюками, мы носим и воздушные платья, и женственные пальто в таком оттенке. В сезоне осень-зима 2018-2019 цвет хаки не теряет своей актуальности, и периодически используется как основной цвет в коллекции. Например, Hermes сделал хаки одним из главным оттенком в одежде для показа наступающего сезона. К слову, выбрать хаки, подходящий вашему цветотипу довольно просто. Если вы являетесь обладательницей холодного оттенка кожи, то вам нужно подбирать приглушенные и холодные оттенки хаки. Если же у вас теплый цветотип, то и оттенок вам нужен насыщенный, переходящий в горчично-зеленый.

Королевский синий