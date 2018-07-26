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10 женственных и сексуальных платьев с запахом, без которых вам не обойтись

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Платье с запахом Next, 4 354 руб.

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Wrap-dress или платья с запахом в сезоне весна-лето 2018 пользуются огромной популярностью. На модных показах мы видим все больше и больше дизайнерских решений. Passion. ru собрал для вас коллекцию wrap-dress, к которым необходимо присмотреться!

Платья с запахом пришли к нам из домашнего гардероба. Дело в том, что дизайнеры вдохновились домашней одеждой. Например, халатами, домашними платьями. Уже в 70-х годах подобная модель платья имела колоссальный успех и популярность. Мода циклична, поэтому сейчас дизайнеры вновь открыли для нас wrap-dress.

Создателем данной модели платья является Диана Фон Фюрстенберг. Именно она ввела в оборот незаменимую вещь в гардеробе. «Надень платье и почувствуй себя женщиной» — именно такой рекламный лозунг имели платья с запахом от Дианы Фон Фюрстенберг. В 70-е годы платья с запахом распродавались очень быстро, ведь женщин так подкупала простота и универсальность модного элемента гардероба.

Платье с запахом Monki, 2 500 руб.

Если данная модель платья и пришла к нам от домашнего гардероба, то это не в коем случае не делает его простым и обыденным. На сегодняшний день существует огромное множество платьев, с разными рисунками, необычным кроем.

Классический крой wrap-dress выполнен так, что пересекает женскую фигуру по диагонали и закрепляется с помощью завязок или сшивается. Подобный крой позволяет подчеркнуть все прелести фигуры. V-образный вырез, создаваемый за счет запаха, делает шею визуально длиннее и подчеркивает грудь. Линия талии становится более выраженной, плечи сужаются—такой эффект создается благодаря подчеркнутой по диагонали фигуре.

Данный вид платьев может себе позволить носить любая девушка, ведь все недостатки фигуры скрываются. Например, если вы не являетесь обладательницей стройной фигуры, то вам лучше обратить внимание на платья длинны миди и макси. Высоким девушкам можно позволить себе носить платье любой длинны.

Стоит отметить, что выделяются два основных вида wrap-dress. Это те, которые имеют запах снизу, но при этом имеют V-образный вырез, и те, у который классический запах сверху. Оба варианта кроя смотря элегантно и женственно, подчеркивая все прелести фигуры.

Текст: Ксения Семенова

Фото: архивы пресс-служб

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