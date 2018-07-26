10 женственных и сексуальных платьев с запахом, без которых вам не обойтись

Если данная модель платья и пришла к нам от домашнего гардероба, то это не в коем случае не делает его простым и обыденным. На сегодняшний день существует огромное множество платьев, с разными рисунками, необычным кроем.

Классический крой wrap-dress выполнен так, что пересекает женскую фигуру по диагонали и закрепляется с помощью завязок или сшивается. Подобный крой позволяет подчеркнуть все прелести фигуры. V-образный вырез, создаваемый за счет запаха, делает шею визуально длиннее и подчеркивает грудь. Линия талии становится более выраженной, плечи сужаются—такой эффект создается благодаря подчеркнутой по диагонали фигуре.

Данный вид платьев может себе позволить носить любая девушка, ведь все недостатки фигуры скрываются. Например, если вы не являетесь обладательницей стройной фигуры, то вам лучше обратить внимание на платья длинны миди и макси. Высоким девушкам можно позволить себе носить платье любой длинны.

Стоит отметить, что выделяются два основных вида wrap-dress. Это те, которые имеют запах снизу, но при этом имеют V-образный вырез, и те, у который классический запах сверху. Оба варианта кроя смотря элегантно и женственно, подчеркивая все прелести фигуры.

Текст: Ксения Семенова

Фото: архивы пресс-служб