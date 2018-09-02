15 идеальных моделей блузок на любой вкус и бюджет

Цветовая палитра

Летом мы обычно не отказываем себе в яркой одежде: красный, желтый, зеленый – эти цвета выглядят в теплое время всегда уместно, но с наступлением холодов наш гардероб почему-то становится унылым и блеклым. А от этого, как ни странно, зависит наше настроение. Так что смело надевайте ярко-зеленую блузу и отправляйтесь на работу – энтузиазм и инициативность увеличатся в геометрической прогрессии. Тем более, что институт цвета Pantone уже огласил модные оттенки этой осени: цейлонский желтый, синяя туманность, красный мак и даже ультрафиолет – видимо, в вашем гардеробе должны появится блузы всех цветов радуги. Но если вы не привыкли к такому разнообразию, то выберите хотя бы одну яркую модель – именно она будет вашей панацеей против холодных осенних будней.

Классика геометрии

Если монохромные образы, уже порядком надоели, то можно выбрать блузы с принтом. Он не обязательно должен быть броским и ярким. Уже второй сезон подряд клетка становится фаворитом среди модных тенденций. Все потому, что она органично вписывается и в офисный образ, и в расслабленный casual аутфит. Коричневая клетка, безусловно, уже стала классикой. Но если вы не боитесь экспериментов, то примерьте более смелые варианты: мелкая красная строчка оживит ваш образ, при этом не нарушив каноны офисного стиля. Однако остерегаться клетчатого рисунка все-таки стоит: представительницам объемных форм лучше быть осторожными, этот принт может сыграть с ними злую шутку и визуально прибавить лишние килограммы.

Утонченные линии тоже неизменные атрибуты офисного образа. Блуза с продольными полосами очень выгодно удлиняет силуэт и придает своей обладательнице нотки женственности и элегантности. При этом длина и ширина линий могут быть совершенно разными, а что касается цвета – то здесь можно дать волю воображению. Тем более, что сочетание разных оттенков позволит поэкспериментировать с аксессуарами и обувью.

Что такое пэчворк?

Дизайнеры вовсю экспериментируют с тканями и фактурами. В этот раз они остановили свой выбор на технике, которая появилась еще в 16 веке. Пэчворк – это одежда из разных лоскутков ткани. Модели на показе Loewe уже продемонстрировали платья, целиком сшитые из кусочков бархата и атласа. Джон Гальяно тоже вдохновился пэчворком и выпустил жакеты из рваных лоскутов.

Конечно, такая одежда заинтересует не каждую модницу, но попробовать примерить на себя новый тренд все-таки стоит – а вдруг понравится? Тем более, что блуза в стиле пэчворк станет отличным дополнением к вашему привычному деловому образу. Классические брюки и строгие лодочки разбавит разноцветный интересный дизайн – ваш необычный подход точно привлечет внимание окружающих.

Дикая амазонка

Анималистичные принты завладели вниманием женщин по всему миру. Полки масс-маркета уже ломятся от вещей животной расцветки, но облачатся в такую одежду решается не каждая. Боясь выглядеть пошло и нелепо, многие отказываются от смелых леопардовых расцветок. Но это не единственный животный принт, который стоит попробовать. Блузы с змеиным окрасом и черно-белыми полосками зебры тоже на пике популярности. Чтобы такие вещи не выглядели вульгарно, выбирайте более спокойную цветовую гамму – темно-коричневый, классический черный, бежевый или серый – такие цвета нейтрализуют «опасные» принты и придают вашему образу оригинальности.

Текст: Татьяна Зубахина

Фото: архивы пресс-служб