Как и с чем носить остроносые туфли, чтобы выглядеть стильно

Туфли с острым носом и на небольшом каблуке появились аж в 14 веке, тогда их, правда, носили рыцари и вельможи, а длина носика доходила порой до полуметра. Называлась такая обувь пулеты и использовалась она не только как показатель статуса, но и как... секретный экземпляр для сексуальных утех. За это пулеты были запрещены церковью, а их место заняли туфли похожие на "коровьи морды".

Узкий мысок вернулся в моду вновь лишь в 18 веке, потом опять пропал с радаров, пока гарлемские подростки в 1950-70 х годах вдруг снова про них не вспомнили. Конечно, вариация уже была далека от средневековой, однако винклпикеры (такое название получили ботинки с острым носом) по-прежнему мало кому шли и нравились. Пока... до них не добрались популярные рок-музыканты, а затем и их подружки. Впрочем, к концу 80-х интерес к острому носу упал окончательно.

Вернулся острый тренд в 2010-х, а все потому, что остроносые лодочки стали элементом базового гардероба. А теперь не только они!

Лодочки на каблуке kitten-heels