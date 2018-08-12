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Как и с чем носить остроносые туфли, чтобы выглядеть стильно

Обувь с острым носом еще несколько сезонов назад считалась моветоном, а теперь занимает лидирующие позиции в списках горячих трендов. Passion.ru разобрался, что купить и как носить.

Туфли с острым носом и на небольшом каблуке появились аж в 14 веке, тогда их, правда, носили рыцари и вельможи, а длина носика доходила порой до полуметра. Называлась такая обувь пулеты и использовалась она не только как показатель статуса, но и как... секретный экземпляр для сексуальных утех. За это пулеты были запрещены церковью, а их место заняли туфли похожие на "коровьи морды".

Узкий мысок вернулся в моду вновь лишь в 18 веке, потом опять пропал с радаров, пока гарлемские подростки в 1950-70 х годах вдруг снова про них не вспомнили. Конечно, вариация уже была далека от средневековой, однако винклпикеры (такое название получили ботинки с острым носом) по-прежнему мало кому шли и нравились. Пока... до них не добрались популярные рок-музыканты, а затем и их подружки. Впрочем, к концу 80-х интерес к острому носу упал окончательно.

Вернулся острый тренд в 2010-х, а все потому, что остроносые лодочки стали элементом базового гардероба. А теперь не только они!

Лодочки на каблуке kitten-heels

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Лодочки H&M, 3999 руб.

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Во имя удобства, а не стиля, дизайнеры и стилисты советуют нам переобуваться в туфли на маленьком каблучке. Этой осенью в тренде немного ugly обувь, поэтому на элегантность смотрим в последнюю очередь. Зато носить такие лодочки можно и с джинсами, и со строгим костюмом, и даже с леопардовой юбкой.

Ковбойские сапоги

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Ботинки Reserved, 3499 руб.

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Ковбойские сапоги - вариант для тех, кто любит что-то потяжелее. Носок у них обычно не такой заостренный. Выбирайте модели из кожи под змею или зебру, белоснежные с контрастной подошвой или же с массивной фурнитурой. Носите с total denim аутфитами и летящими миди-платьями.

Лаковые ботильоны

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Ботильоны Next.com.ru, 3430 руб.

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Еще один тренд наступающей осени - лаковая кожа. Выбирайте модели с маленьким каблуком и острым носом. А вот с цветом лучше не экспериментировать и ограничиться черно-белой гаммой. Гармоничный комплект можно составить с юбками, платьями в пол или брюками, которые будут скрывать верх ботинка. Например, с кюлотами укороченные ботильоны лучше не носить, как и с миди-юбками, они будут визуально резать ногу.

Ботильоны-носки

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Ботильоны Monki, 4000 руб.

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Ботильоны-носки, как и ботфорты, вернулись в моду благодаря Balenciaga. Они стали постоянными спутниками модниц всего мира. Возможно, и вам стоит примерить эту странную на первый взгляд обувь. Однако внимание! Идут "носки" только обладательницам стройных ног и тонких голеней, к тому же, желательно обладать и высоким ростом.

Носите "носки" с мини-юбками, брюками-клеш, особенно, если у них есть разрез сбоку, а также с юбками-плиссе.

Текст: Диана Гербер

Фото: архивы пресс-служб

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