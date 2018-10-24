Какая нежность: 10 уютных нюдовых свитеров на каждый день

Мы мало чем отличаемся от жителей Скандинавии. Погодные условия в этих странах аналогичны суровой русской зиме. Поэтому северянки, которые в последнее время очень уверенно завоёвывают модный мир, с радостью делятся своими стильными секретами. Один из них – это теплая нюдовая гамма. Они уверены, что это универсальная цветовая палитра, поэтому гардероб скандинавок наполовину состоит из свитеров нежных и спокойных оттенков. Во-первых, потому что бежевые тона легко сочетаются с более яркими вещами, а во-вторых, со свитером этой цветовой гаммы легко составить стильный монохромный образ.

Приобрести нюдовый свитер точно стоит еще и потому, что нежно-розовые, пудровые и персиковые оттенки – актуальные цвета этого сезона. Объемные модели с крупной вязкой, сложным ассиметричным кроем и узором смотрятся намного женственнее, если они выполнены в сдержанной нюдовой палитре.

Ну и, конечно, вы знаете, что эта цветовая гамма относится к базовым оттенкам. Так что свитер в светло-бежевых тонах идеально подойдет на каждый день. Кроме того, он скорее всего прослужит вам долго: такие вещи не зависят от модных тенденций.

Текст: Татьяна Зубахина

Фото: Shutterstock, архивы пресс-служб