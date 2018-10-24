logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Какая нежность: 10 уютных нюдовых свитеров на каждый день

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Свитер H&M, 6999 руб.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Осенне-зимний сезон невозможно представить себе без теплых свитеров. Этот вид одежды в холодную пору просто незаменим. Из шерсти, мохера или синели – этот выбор мы предоставляем вам. А вот цвет берем на себя! Passion.ru определил, какой свитер идеально подойдет на каждый день.

Мы мало чем отличаемся от жителей Скандинавии. Погодные условия в этих странах аналогичны суровой русской зиме. Поэтому северянки, которые в последнее время очень уверенно завоёвывают модный мир, с радостью делятся своими стильными секретами. Один из них – это теплая нюдовая гамма. Они уверены, что это универсальная цветовая палитра, поэтому гардероб скандинавок наполовину состоит из свитеров нежных и спокойных оттенков. Во-первых, потому что бежевые тона легко сочетаются с более яркими вещами, а во-вторых, со свитером этой цветовой гаммы легко составить стильный монохромный образ.

Приобрести нюдовый свитер точно стоит еще и потому, что нежно-розовые, пудровые и персиковые оттенки – актуальные цвета этого сезона. Объемные модели с крупной вязкой, сложным ассиметричным кроем и узором смотрятся намного женственнее, если они выполнены в сдержанной нюдовой палитре.

Ну и, конечно, вы знаете, что эта цветовая гамма относится к базовым оттенкам. Так что свитер в светло-бежевых тонах идеально подойдет на каждый день. Кроме того, он скорее всего прослужит вам долго: такие вещи не зависят от модных тенденций.

Текст: Татьяна Зубахина

Фото: Shutterstock, архивы пресс-служб

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Молодая помощница Петросяна впервые прокомментировала свою беременность
«Они отдалились друг от друга»: приятель семьи Высоцкой и Кончаловского высказался о кризисе в их браке
Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин скрывали общий диагноз
Диана Арбенина откровенно рассказала о беременности и детях
Деревенская любовница с тяжелой судьбой: Юлия Проскурякова показала свое актерское портфолио
Стройная и задорная Пугачева объяснила перемены в имидже: «Я вышла из образа и никак обратно не могу зайти»