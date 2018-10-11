Вещи в стиле Дикого Запада: как адаптировать главный тренд сезона в свой гардероб

А какие у вас возникают ассоциации, когда вы слышите словосочетание «Дикий Запад»? Рискнем предположить, что в голове всплывают картины раскаленных пустынь, романтичные образы ковбоев, скачущих на лошадях, рассказы о завоевании Западной Америки, и истории о борьбе с индейцами. Культура и наследие тех мест и времен соединились воедино и образовали стиль, который в последствии получил название «вестерн». Он и по сей день является источником вдохновения для художников, кинорежиссеров, фотографов и конечно, модных дизайнеров.

Особенно американские дизайнеры любят и чтят стиль вестерн, который считают родным. Вещи в стилистике Дикого Запада активно встречаются в коллекция таких именитых Модных домов как Ralph Lauren, Coach и Michael Kors.

Одежда в стиле Дикого Запада очень актуальна этой осенью. Особенно обратите внимание на изделия из "вареного" денима, состаренной кожи, шерстяные шляпы и верхнюю одежда с отделкой из бахромы. Носить такие вещи лучше все-таки в прохладную погоду. А вот с чем и как сочетать - читайте далее.

Деним