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Вещи в стиле Дикого Запада: как адаптировать главный тренд сезона в свой гардероб

Эстетика образов ковбоев один из самых горячих трендов сезона: бахрома, «вареный» деним и широкополые шляпы с металлической фурнитурой – стали более, чем популярны. Passion.ru рассказывает как подобрать и с чем носить вещи в стиле вестерн этой осенью.

А какие у вас возникают ассоциации, когда вы слышите словосочетание «Дикий Запад»? Рискнем предположить, что в голове всплывают картины раскаленных пустынь, романтичные образы ковбоев, скачущих на лошадях, рассказы о завоевании Западной Америки, и истории о борьбе с индейцами. Культура и наследие тех мест и времен соединились воедино и образовали стиль, который в последствии получил название «вестерн». Он и по сей день является источником вдохновения для художников, кинорежиссеров, фотографов и конечно, модных дизайнеров.

Особенно американские дизайнеры любят и чтят стиль вестерн, который считают родным. Вещи в стилистике Дикого Запада активно встречаются в коллекция таких именитых Модных домов как Ralph Lauren, Coach и Michael Kors.

Одежда в стиле Дикого Запада очень актуальна этой осенью. Особенно обратите внимание на изделия из "вареного" денима, состаренной кожи, шерстяные шляпы и верхнюю одежда с отделкой из бахромы. Носить такие вещи лучше все-таки в прохладную погоду. А вот с чем и как сочетать - читайте далее.

Деним

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Джинсовая куртка Bershka, 3999 руб.

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Вы, конечно же, знаете, как и с чем носить вещи из денима. В стиле вестерн деним, можно сказать, основной инструмент и вариации образов на его основе – бесконечны. Например, джинса может выглядеть уже поношенной или состаренной: вываренная текстура, дыры, заплатки или «оборванная» бахрома внизу брючин – это то, то нужно.

Если джинсовая куртка на 2-3 размера больше вашего – классно! Надевайте под такую повседневный комплект из водолазки и брюк прямого кроя, ботильоны на каблуке, сапоги-казаки или ботинки челси, и ваш образ точно станет более интересным и стильным.

Широкополые шляпы

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Шляпа Topshop, 1850 руб.

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Типичный образ ковбоя невозможно представить без двух вещей: кожаных сапог с зауженным носом на невысоком каблуке и широкополой шляпы с металлической фурнитурой. Кстати, именно этот головной убор запал в душу современным модницам, за счет своего стильно внешнего вида. Такой аксессуар будет уместен как в total-вестерн look’е, так и в более классическом и современном. Ковбойская шляпа отлично завершит образ на основе объемного, теплого свитера и синих скинни-джинсов.

Пончо

Пончо – очень удобная и практичная вещь. Она позволяла разбойникам из западной Америки крепко держаться на лошади и одновременно, например, стрелять в противников. Ничто не сковывало их движений. В последствии, этот предмет гардероба перекочевал к изысканным модницам, а потом и вовсе получил широкую популярность у народа.

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Пончо Maje (Aizel.ru), 9990 руб.

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Образы, с использованием пончо можно собирать как ультрамодные, так и в стиле casual – все зависит от ваших желаний. В повседневной жизни можно надеть пончо поверх базового свитера или водолазки. Вниз – джинсы или спортивные брюки. Подходящей обувью в таком случае будут кроссовки или грубые ботинки темного цвета.

Если же вы хотите удивить себя и окружающих, то создайте многослойный образ, в котором пончо будет надето поверх пальто. Всю эту конструкцию подвяжите кожаным поясом или платком в соответствующей цветовой гамме. Получится экстремально модно!

Рубашка с принтом-клеткой

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Рубашка Mango, 3999 руб.

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Изначально, этот элемент одежды относился к стилистике «кантри». Но по мере глобализации тенденций и смешения трендов, рубашки в клетку стали неотъемлемым атрибутом стиля Дикого Запада. Они настолько универсальны, что их использование может быть максимально широким.

Необычным и стильным решение будет надеть такую поверх романтичного сарафана и закрутить нижнюю часть на узел. Или просто повязать саму рубашку рукавами на поясе как аксессуар. Не менее интересно будет выглядеть casual look с брюками или джинсами и курткой-косухой или бомбером. Клетчатая рубашка – универсальный инструмент для ваших модных аутфитов.

Бахрома

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Жилет H&M, 1500 руб.

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Отделка вещей бахромой определенной делает их более интересными и модными. Особенно стильно одежда с бахромой выглядеть в комплекте с другими вещами в стилистике вестерн.

Так комплект из клетчатой рубашки, джинсового жилета с бахромой, черных джинсов и ботинок-казаков может быть крутым нарядом для вечеринки или модной тусовки. Однако если вам по душе американский стиль, но подобные мероприятия вы не посещаете, то обувь и сумки с отделкой из бахромы – ваш вариант.

Текст: Дмитрий Полухин

Фото: архивы пресс-служб

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