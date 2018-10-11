Вещи в стиле Дикого Запада: как адаптировать главный тренд сезона в свой гардероб

А какие у вас возникают ассоциации, когда вы слышите словосочетание «Дикий Запад»? Рискнем предположить, что в голове всплывают картины раскаленных пустынь, романтичные образы ковбоев, скачущих на лошадях, рассказы о завоевании Западной Америки, и истории о борьбе с индейцами. Культура и наследие тех мест и времен соединились воедино и образовали стиль, который в последствии получил название «вестерн». Он и по сей день является источником вдохновения для художников, кинорежиссеров, фотографов и конечно, модных дизайнеров.
Особенно американские дизайнеры любят и чтят стиль вестерн, который считают родным. Вещи в стилистике Дикого Запада активно встречаются в коллекция таких именитых Модных домов как Ralph Lauren, Coach и Michael Kors.
Одежда в стиле Дикого Запада очень актуальна этой осенью. Особенно обратите внимание на изделия из "вареного" денима, состаренной кожи, шерстяные шляпы и верхнюю одежда с отделкой из бахромы. Носить такие вещи лучше все-таки в прохладную погоду. А вот с чем и как сочетать - читайте далее.
Деним
Вы, конечно же, знаете, как и с чем носить вещи из денима. В стиле вестерн деним, можно сказать, основной инструмент и вариации образов на его основе – бесконечны. Например, джинса может выглядеть уже поношенной или состаренной: вываренная текстура, дыры, заплатки или «оборванная» бахрома внизу брючин – это то, то нужно.
Если джинсовая куртка на 2-3 размера больше вашего – классно! Надевайте под такую повседневный комплект из водолазки и брюк прямого кроя, ботильоны на каблуке, сапоги-казаки или ботинки челси, и ваш образ точно станет более интересным и стильным.
Широкополые шляпы
Типичный образ ковбоя невозможно представить без двух вещей: кожаных сапог с зауженным носом на невысоком каблуке и широкополой шляпы с металлической фурнитурой. Кстати, именно этот головной убор запал в душу современным модницам, за счет своего стильно внешнего вида. Такой аксессуар будет уместен как в total-вестерн look’е, так и в более классическом и современном. Ковбойская шляпа отлично завершит образ на основе объемного, теплого свитера и синих скинни-джинсов.
Пончо
Пончо – очень удобная и практичная вещь. Она позволяла разбойникам из западной Америки крепко держаться на лошади и одновременно, например, стрелять в противников. Ничто не сковывало их движений. В последствии, этот предмет гардероба перекочевал к изысканным модницам, а потом и вовсе получил широкую популярность у народа.
Образы, с использованием пончо можно собирать как ультрамодные, так и в стиле casual – все зависит от ваших желаний. В повседневной жизни можно надеть пончо поверх базового свитера или водолазки. Вниз – джинсы или спортивные брюки. Подходящей обувью в таком случае будут кроссовки или грубые ботинки темного цвета.
Если же вы хотите удивить себя и окружающих, то создайте многослойный образ, в котором пончо будет надето поверх пальто. Всю эту конструкцию подвяжите кожаным поясом или платком в соответствующей цветовой гамме. Получится экстремально модно!
Рубашка с принтом-клеткой
Изначально, этот элемент одежды относился к стилистике «кантри». Но по мере глобализации тенденций и смешения трендов, рубашки в клетку стали неотъемлемым атрибутом стиля Дикого Запада. Они настолько универсальны, что их использование может быть максимально широким.
Необычным и стильным решение будет надеть такую поверх романтичного сарафана и закрутить нижнюю часть на узел. Или просто повязать саму рубашку рукавами на поясе как аксессуар. Не менее интересно будет выглядеть casual look с брюками или джинсами и курткой-косухой или бомбером. Клетчатая рубашка – универсальный инструмент для ваших модных аутфитов.
Бахрома
Отделка вещей бахромой определенной делает их более интересными и модными. Особенно стильно одежда с бахромой выглядеть в комплекте с другими вещами в стилистике вестерн.
Так комплект из клетчатой рубашки, джинсового жилета с бахромой, черных джинсов и ботинок-казаков может быть крутым нарядом для вечеринки или модной тусовки. Однако если вам по душе американский стиль, но подобные мероприятия вы не посещаете, то обувь и сумки с отделкой из бахромы – ваш вариант.
Текст: Дмитрий Полухин
Фото: архивы пресс-служб