Если вам немного за 30: актуальные street-style идеи, которые стоит взять на вооружение

В новом сезоне, впрочем, как и в минувшем, костюмы считаются одним из самых горячих трендов. Выбирайте не самые привычные для вас модели. Так, лучше всего обратить внимание на комплекты в цветную клетку, со сложными узорами или из жаккарда и твида. Вариантов может быть несколько: жакет плюс юбка, жакет плюс необычные брюки (например, кюлоты или укороченные) или даже жакет плюс шорты. Не усложняйте образ рубашками или свитерами. Все должно выглядеть так, будто пиджак вы надели на голое тело.

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Текст: Диана Гербер

Фото: GlobalLookPress/Nataliya Petrova/Zach Dodds/Valentina Ranieri/