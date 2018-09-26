Если вам немного за 30: актуальные street-style идеи, которые стоит взять на вооружение

Юбка + кроссовки
В век, когда все помешались на комфорте, а скорость жизни существенно возросла - каблуки считаются чуть ли не пережитком прошлого. Конечно, в них по-прежнему ходят, но, согласитесь, передвигаться по городу в модных кроссовках намного удобнее. Героини street-style хроники советуют нам забыть об условностях и смело носить любимую пару даже с юбками. Особенно круто будут выглядеть образы, состоящие из юбок-плиссе или юбок-карандаш, рубашек бойфренда, объемных свитеров и, конечно, массивных кроссовок!
Белая рубашка с подвернутыми рукавами
Мы привыкли носить классическую белую рубашку в довольно скучных образах. А уж о подвороте рукавов и речи чаще всего не идет. не бойтесь! Добавляйте немного модной небрежности даже в офисные аутфиты. К тому же, такой ход делает образ более стильным, а если еще и расстегнуть пару верхних пуговиц - сразу добавите нотку сексуальности.
Костюм и ничего лишнего
В новом сезоне, впрочем, как и в минувшем, костюмы считаются одним из самых горячих трендов. Выбирайте не самые привычные для вас модели. Так, лучше всего обратить внимание на комплекты в цветную клетку, со сложными узорами или из жаккарда и твида. Вариантов может быть несколько: жакет плюс юбка, жакет плюс необычные брюки (например, кюлоты или укороченные) или даже жакет плюс шорты. Не усложняйте образ рубашками или свитерами. Все должно выглядеть так, будто пиджак вы надели на голое тело.
Еще больше образов для вдохновения ищите в галерее!
Текст: Диана Гербер
Фото: GlobalLookPress/Nataliya Petrova/Zach Dodds/Valentina Ranieri/