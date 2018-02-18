Разделите свою «корзину» на две части: отличные базовые вещи и несколько трендовых моделей. Так, вам будет проще ориентироваться во время шопинга. Для начала отправляемся за модной базой. Выбирая вещи, которые будут популярны не один сезон, стоит учитывать не только их универсальность, но и то, насколько они отвечают текущим и следующим тенденциям.

Так, например, приобретая классический свитер с V-образным вырезом, обратите внимание на яркие оттенки: фуксию, оранжевый, желтый (кстати, этот цвет будет одним из хитовых уже осенью). Кроме того, всегда можно сочетать базовые модели с трендовым наполнением — приобретая платье миди остановите свой выбор на моделях с флористическим принтом. А вместо традиционной рубашки прямого кроя модные эксперты советуют поселить в гардеробе вещи сложного кроя с воланами, рюшами или объемными нашивками. Это, кстати, и будет идеальным симбиозом тенденций и «капсульности».