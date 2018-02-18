10 модных вещей, которые нужно купить прямо сейчас
Разделите свою «корзину» на две части: отличные базовые вещи и несколько трендовых моделей. Так, вам будет проще ориентироваться во время шопинга. Для начала отправляемся за модной базой. Выбирая вещи, которые будут популярны не один сезон, стоит учитывать не только их универсальность, но и то, насколько они отвечают текущим и следующим тенденциям.
Так, например, приобретая классический свитер с V-образным вырезом, обратите внимание на яркие оттенки: фуксию, оранжевый, желтый (кстати, этот цвет будет одним из хитовых уже осенью). Кроме того, всегда можно сочетать базовые модели с трендовым наполнением — приобретая платье миди остановите свой выбор на моделях с флористическим принтом. А вместо традиционной рубашки прямого кроя модные эксперты советуют поселить в гардеробе вещи сложного кроя с воланами, рюшами или объемными нашивками. Это, кстати, и будет идеальным симбиозом тенденций и «капсульности».
Еще одним вложением в формирование универсального гардероба станут белые кроссовки. Не хочется приобретать скучные модели? Специально для вас дизайнеры разработали варианты с цветными вставками, нашивками или в стиле колор-блок. К тому же альтернативой белому цвету может стать нежный пудровый.
Раз уж мы заговорили об обуви — стоит упомянуть и еще одну тенденцию, а именно лодочки на маленьком каблучке, который называется kitten heels. Такие туфли абсолютно универсальны, и в них, в отличие от шпилек, очень удобно передвигаться. Обратите внимание на модели с закрытым мыском и ремешками на пятке. Самые смелые могут приобрести туфли с резинкой или бантом вместо ремней.
Среди других популярных вещей мы бы отметили джинсы-бойфренды, которые уверенно вытесняют с полок скинни, солнцезащитные очки непривычной формы, например огромные круглые, поясные сумки и любые вещи с полосатым принтом.
Для наглядности мы собрали все самые интересные примеры в галерее — листайте для вдохновения!
Текст: Диана Гербер
Фото: архивы пресс-служб