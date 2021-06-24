passion.ru

10 стильных плетеных шляп для пляжа, города и не только

Не так давно на скачках в Аскоте дамы мерились затейливыми шляпками и ставили фунты на скакунов-фаворитов. Головные уборы имеют значение не только на ипподроме, но и во время грациозного аллюра по особо важным делам в городе. Мы разобрали сразу несколько образов самых модных девушек Instagram и пришли к выводу, что плетеная шляпа в такую жару — предмет первой необходимости. Рассказываем, какой она должна быть, и где присмотреть подходящий вариант!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Матильда Шнурова

Фото: Instagram @matilda.shnurova

Выбор Passion.ru

Плетеные шляпы вышли за береговую линию и захватили улицы городов. Один и тот же головной убор отлично совместим как с крошечными бикини, так и с бланковыми рубашками. За вдохновением — к образам инфлюенсеров в нашей галерее!

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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H&M, 1 199 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Passion.ru отобрал сразу 10 остромодных шляп на все случаи жизни. Плетут их традиционно из соломы, рафии, бумажной лозы. В числе фаворитов — эффектные «ведра» и канотье, панамы и козырьки, а вместе с ними — модели с гипертрофированными полями в духе тех, которыми когда-то взрывал глянец Симон Порт Жакмюс. К слову, героиня Ким Кэттролл Саманта Джонс носила такие еще в 2008 году, когда вела слежку за красавцем-соседом.

Кадр из фильма «Секс в большом городе»

Кадр из фильма «Секс в большом городе»

Фото: Globallook

Практика

Один из остромодных вариантов мы подсмотрели у Матильды Шнуровой, и это — широкополая шляпка с необработанными краями и контрастной черной лентой. Этот прием тоже рекомендуем взять на заметку: кантри-шик плюс серьги-хупы, на которые щедро нанизаны жемчужные бусины.

Матильда Шнурова

Матильда Шнурова

Фото: Instagram @matilda.shnurova

Под жарким солнцем и на шпильках королева Нидерландов Максима отправилась отведать фермерских сыров в одной из провинций. Талантам Ее Величество остается только позавидовать: балансировать на велосипеде в замшевых лодочках на каблуках, придерживая широкие поля шляпы, — навык, который стоит прокачивать каждой.

Королева Максима

Королева Максима

Фото: Globallook

А Жизель Оливейра нашла идеальный гибрид из плетеной шляпы и панамы — кстати, одного из главных трендов сезона. Кажется, это один из выигрышных вариантов для города, на который стоит обратить внимание.

Жизель Оливейра

Жизель Оливейра

Фото: Instagram @giizeleoliveira

10 стильных и удобных пар обуви уже в модной подборке Passion.ru. Что носят звезды и инфлюенсеры этим летом — читайте по ссылке.

Фото: Instagram

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