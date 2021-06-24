10 стильных плетеных шляп для пляжа, города и не только

Не так давно на скачках в Аскоте дамы мерились затейливыми шляпками и ставили фунты на скакунов-фаворитов. Головные уборы имеют значение не только на ипподроме, но и во время грациозного аллюра по особо важным делам в городе. Мы разобрали сразу несколько образов самых модных девушек Instagram и пришли к выводу, что плетеная шляпа в такую жару — предмет первой необходимости. Рассказываем, какой она должна быть, и где присмотреть подходящий вариант!