10 стильных плетеных шляп для пляжа, города и не только
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @matilda.shnurova
Выбор Passion.ru
Плетеные шляпы вышли за береговую линию и захватили улицы городов. Один и тот же головной убор отлично совместим как с крошечными бикини, так и с бланковыми рубашками. За вдохновением — к образам инфлюенсеров в нашей галерее!
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Архивы пресс-служб
Passion.ru отобрал сразу 10 остромодных шляп на все случаи жизни. Плетут их традиционно из соломы, рафии, бумажной лозы. В числе фаворитов — эффектные «ведра» и канотье, панамы и козырьки, а вместе с ними — модели с гипертрофированными полями в духе тех, которыми когда-то взрывал глянец Симон Порт Жакмюс. К слову, героиня Ким Кэттролл Саманта Джонс носила такие еще в 2008 году, когда вела слежку за красавцем-соседом.
Фото: Globallook
Практика
Один из остромодных вариантов мы подсмотрели у Матильды Шнуровой, и это — широкополая шляпка с необработанными краями и контрастной черной лентой. Этот прием тоже рекомендуем взять на заметку: кантри-шик плюс серьги-хупы, на которые щедро нанизаны жемчужные бусины.
Фото: Instagram @matilda.shnurova
Под жарким солнцем и на шпильках королева Нидерландов Максима отправилась отведать фермерских сыров в одной из провинций. Талантам Ее Величество остается только позавидовать: балансировать на велосипеде в замшевых лодочках на каблуках, придерживая широкие поля шляпы, — навык, который стоит прокачивать каждой.
Фото: Globallook
А Жизель Оливейра нашла идеальный гибрид из плетеной шляпы и панамы — кстати, одного из главных трендов сезона. Кажется, это один из выигрышных вариантов для города, на который стоит обратить внимание.
Фото: Instagram @giizeleoliveira
10 стильных и удобных пар обуви уже в модной подборке Passion.ru. Что носят звезды и инфлюенсеры этим летом — читайте по ссылке.
Фото: Instagram
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