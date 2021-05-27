Крис Нот подтвердил свое участие в продолжении «Секса в большом городе»
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Фото: Global Look Press
Источники ранее рассказали, что кроме Саманты в исполнении Ким Кэтролл, и Смита Джеррода, которого играет Джейсон Льюис, в фильме не будет и одного из самых главных персонажей - Мистера Бига, которого играет Крис Нот.
При этом актер Майкл Патрик Кинг в беседе со СМИ подтвердил, что главный мужчина Кэри Брэдшоу все же появится в продолжении культового сериала. «Я очень взволнован и рад снова поработать с Крисом Нотом. Как бы мы сделали новую главу "Секса в большом городе" без Мистера Бига», - отметил он.
Продолжение сериала создатели назвали «А затем» (And Just Like That). В нем речь пойдет об отношениях Кэрри, Шарлотты, ее роль играет Кристин Дэвис, и Миранды в исполнении Синтии Никсон.
Сериал выходил в эфир с 6 июня 1998 по 22 февраля 2004 года. Всего было снято 94 эпизода в составе шести телевизионных сезонов. Средняя продолжительность серии колеблется от 25 до 35 минут. Одним из постоянных авторов и режиссеров является Майкл Патрик Кинг. Действие картины разворачивается в Нью-Йорке и рассказывает о жизни четырех подруг в возрасте «за 30» - они свободно обсуждают вопросы секса, любви и карьеры.
Фото: Global Look Press, Instagram/@chrisnothofficial
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