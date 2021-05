Крис Нот подтвердил свое участие в продолжении «Секса в большом городе»

Продолжение сериала создатели назвали «А затем» (And Just Like That). В нем речь пойдет об отношениях Кэрри, Шарлотты, ее роль играет Кристин Дэвис, и Миранды в исполнении Синтии Никсон.

Сериал выходил в эфир с 6 июня 1998 по 22 февраля 2004 года. Всего было снято 94 эпизода в составе шести телевизионных сезонов. Средняя продолжительность серии колеблется от 25 до 35 минут. Одним из постоянных авторов и режиссеров является Майкл Патрик Кинг. Действие картины разворачивается в Нью-Йорке и рассказывает о жизни четырех подруг в возрасте «за 30» - они свободно обсуждают вопросы секса, любви и карьеры.