Кислотные и в технике пэчворк: самые модные панамы сезона и как их носить
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Фото: Instagram @lenaperminova
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Фото: Архивы пресс-служб
Если панама для вас аксессуар непривычный, тогда пробу пера можно смело брать в масс-маркет брендах. В тренде — деним, плотный хлопок, да и нейлон, как у Prada, мы еще долго будем помнить. Как приловчитесь — обратите внимание на необычные вариации на тему головных уборов. Например, с асимметрией, как у JW Anderson, или с пестрым принтом на тему подводного мира, как у Versace.
Практика
Фото: Instagram @haileybieber
Хейли Болдуин давно облюбовала панамы, особенно те, что выпускает под собственным брендом ее супруг Джастин Бибер. В этом сезоне внимание к tie-dye снова повышенное. Хейли, например, решила, что его много не бывает, и замиксовала полихромный кислотный костюм с панамой в том же духе. А не так давно тренд возвращала и 16-летняя дочь Венсана Касселя Дева. Больше фото — в нашей фотогалерее.
Фото: Instagram @bellahadid
Если ярким нейлоном уже не удивить, самое время браться за hand-made. Белла Хадид, например, вспомнила панамы из детства — вязаные и самых причудливых расцветок. Правда, тогда мы так и норовили снять их, как только родители скрывались из виду, а теперь — носим с удовольствием. К тому же Белла доказала, что выглядеть в них можно максимально соблазнительно.
Фото: Instagram @hoskelsa
Апсайклинг набирает обороты, а в курсе на устойчивое развитие это важно. Эльза Хоск показала панаму в духе do it yourself («сделай сам», — прим. ред.) и тем самым вернула овации пэчворку. Головные уборы, будто сшитые из лоскутов старой одежды, — абсолютный тренд. Вердикт — носить!
Фото: Instagram @sofiamcoelho
Инфлюенсер София Коэльо увлеклась палитрой цветных мелков и нашла способ добавить ее в свой образ. Девушка выстроила образ вокруг акцентных брюк, принт которых вдохновлен рахат-лукумом. Затем добавила миниатюрную сумку By Far и пастельно-желтые ботильоны, а к ним — остромодную панаму.
Мы выяснили, где купить самые актуальные босоножки сезона, и подсмотрели у звезд, как носить их стильно. В предыдущем материале Passion.ru — варианты на любой вкус и бюджет: от моделей из масс-маркета до люкса.
Фото: Globallook / Instagram
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