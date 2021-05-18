Кислотные и в технике пэчворк: самые модные панамы сезона и как их носить

Сезон охоты за модными панамами давно открыт, и если в прошлом году многие к ним лишь присматривались, то на этот раз заполучить стильный трофей — обязательный пункт. На подиуме панам всех мастей было много, а в образах селебрити и инфлюенсеров — еще больше. Елена Перминова, Вера Брежнева, Хейли Болдуин, Белла Хадид и другие знаменитые фэшионистки носят их и в пир, и в мир — и вам советуют.