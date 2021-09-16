«Я — жертва газлайтинга. Все хорошо, но я будто схожу с ума»: колонка психолога Глеба Назаренко

«Я — жертва газлайтинга. Все хорошо, но я будто схожу с ума»: колонка психолога Глеба НазаренкоЭксперт по отношениям рассказал о том, как партнеры могут психологически насиловать друг друга.
О таких неопределенных ситуациях и что за ними кроется, а также о том, как распознать психологическое насилие и ему противостоять, в своей колонке для Passion.ru рассуждает психолог, медиа-тренер Глеб Назаренко.
Глеб Назаренко
Психолог, медиа-тренер
Буквально недавно из всех щелей рассуждали об абьюзе, и всем уже понятно, в каких ситуациях он проявляется и какой тип личности может так проявлять себя в отношениях. Но теперь наступает время газлайтинга. Можно подумать, что это очередное новомодное слово, но нет, это очень острая проблема, актуальная и в современном обществе, которая порой может довести до сумасшествия. Итак, газлайтинг — это форма психологического насилия, задача которого состоит в том, чтобы заставить человека мучиться и сомневаться в собственной адекватности. Обидные шутки, запугивания, обвинения, обесценивание и отрицание важности чувств и мнений другого человека. Если все это вам знакомо, значит, вас газлайтят, то есть обесценивают ваши чувства, отрицают их существование.
Фото: pexels
Случай из практики. Как-то раз ко мне обратилась девушка с не сформированным до конца запросом. Цитирую ее слова: «Вы знаете, я чувствую растерянность, вроде все хорошо, но я будто схожу с ума. Как будто в моей голове стирают воспоминания. Дело в том, что у меня не раз пропадали деньги из моей заначки, которые я точно не брала. И когда я спрашиваю у своего молодого человека, брал ли он, то в ответ он меня уверяет, что, конечно же, он ничего не брал и что это я все потратила, просто забыла. И по каким-то причинам в момент беседы я ему начинаю верить и даже извиняться, что могла так о нем подумать. Но спустя время я понимаю, что точно не тратила деньги и не могла этого забыть. Я схожу с ума?». Мой ответ не заставил себя долго ждать, и без лишних расспросов я вынес вердикт: ваш молодой человек — газлайтер.
Из этого примера явно видно, как человек манипулирует и заставляет поверить другого в то, чего не было. Причем убеждение происходит настолько искусно, что жертва начинает испытывать стыд и неловкость за то, чего не делала.
Фото: pexels
Другая клиентка обратилась ко мне за помощью наладить отношения с руководством. Елена — ответственный сотрудник, знает свою работу и всегда делает все в срок и в лучшем виде. В коллективе она душа компании, всегда найдет выход из экстренных ситуаций, и все вокруг пророчат ей повышение. Но что-то идет не так — и на место нового руководителя ставят работника из другого отдела. С первого дня отношения с коллективом были натянутыми. Желание Елены не подводить руководство и делать все на уровне не пропадало. Но участились случаи обращений клиентов по поводу невыполненных заказов, появились вопросы, почему она не присутствовала на согласовании проекта и т.д. Как выяснилось, об этом клиенты договаривались с начальником, но Лена об этом не знала, а новый руководитель говорил, что точно передавал ей всю информацию, просто она невнимательная. В коллективе начали перешептываться о том, как новый начальник подшучивал над ее забывчивостью, которой на самом деле не было.
Это тоже типичное поведение газлайтера, который старается специально психологически «задавить» человека, чтобы он стал меньше в себя верить. Таким образом начальник самоутверждался за счет Елены, преувеличивая свою власть.
Фото: pexels
И самый распространенный случай — это измены. В молодой паре один партнер изменяет другому, но на все обвинения говорит что-то типа «у тебя паранойя», уходя от прямого разговора. А все слезы и панические атаки принимает за спектакль, утверждая, что на самом деле негативных эмоций нет и это просто наигранная драма.
Как можно заметить из приведенных примеров, во всех ситуациях с газлайтингом манипулятор использует безобиднейшие фразы, типа «тебе показалось», «у тебя паранойя», «ты просто забыла», «как ты мог/могла так подумать». Как правило, человек преследует одну цель — заставить оппонента чувствовать себя виноватым, убедить, что его реакция неправильная.
Интересный факт: зарождение термина «газлайтинг» началось с 1944 года, когда по пьесе «Газовый свет» (Gas Light) был снят одноименный фильм. По сюжету в супружеской паре муж при помощи манипуляций убеждает свою супругу в том, что она совершала поступки, о которых не помнит. При этом он специально меняет местами вещи в доме, приглушает свет от газовой плиты и пытается убедить женщину, что эти вещи всегда стояли на этих местах, а свет никогда не был ярким. Из-за этого героиня постепенно начинает сходить с ума и впадать в депрессию.
Причины, по которым люди, склонные к газлайтингу, себя так ведут, следующие:
- Желание проявить свою власть, подчинить и контролировать человека, заставляя его думать иначе;
- Безнаказанность, желание делать все, что хочется, при этом придумывать различные отговорки и не чувствовать себя виновным;
- Человек выдает себя за того, кем не является, пытаясь превознести себя в глазах другого.
Справиться с газлайтингом намного труднее, чем даже с домашним насилием, потому что доказать прямые угрозы практически невозможно. В таких ситуациях жертва становится заложником внушаемых ей событий, и от этого показания оказываются искаженными. Впрочем, выйти из-под влияния газлайтера и защитить себя можно.
Как защититься от газлайтинга
Не оправдывайте себя
Чем больше пытаетесь себя оправдать, тем больше со стороны газлайтера будут приводиться аргументы не в вашу пользу, ведь главная цель — заставить вас сомневаться в реальности.
Не давайте реакцию
Как только замечаете, что кто-то пытается вам доказать обратное или бросает колкие шутки в вашу сторону, не давайте реакции. Сделайте вид, что этот человек для вас не существует, не впускайте его в свой мир. Таким образом, ситуация будет подконтрольна вам, вы не впадаете в истерику, а значит, не подпитываете недоброжелателя эмоциями, и его интерес к вам пропадает.
Фото: freepik.com
Определите слова-триггеры
Обратите внимание на слова, при которых происходят психологические нападки на вас, — это спусковой крючок. Нередко женские слезы являются поводом для газлайтинга со стороны мужчины. Выявите, какие фразы или действия дают сильную реакцию, и старайтесь избегать их, если понимаете, что это — причина газлайтинга.
Не будьте зависимы
Часто отношения с газлайтером становятся зависимыми. Чувства вины и жалости к себе не позволяют быть уверенным в себе и принять окончательное решение о разрыве. Поэтому, чтобы не оказаться под влиянием газлайтинга, не позволяйте себе стать зависимым от другого человека, боясь, что вы не справитесь. Заручитесь поддержкой со стороны друзей или близких, чтобы дать себе возможность посмотреть на ситуацию со стороны.
Если вы начинаете чувствовать себя вечно неправым, что-то неправильно понимающим, сходите с ума, вероятнее всего, вы жертва газлайтинга. И сомнения в себе — это явный сигнал, что личностные границы уже поломаны. Берегите себя, не давайте чувствам неизвестности и неопределенности погружать вас в крайне стрессовое состояние.
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