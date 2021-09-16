«Я — жертва газлайтинга. Все хорошо, но я будто схожу с ума»: колонка психолога Глеба Назаренко

Случай из практики. Как-то раз ко мне обратилась девушка с не сформированным до конца запросом. Цитирую ее слова: «Вы знаете, я чувствую растерянность, вроде все хорошо, но я будто схожу с ума. Как будто в моей голове стирают воспоминания. Дело в том, что у меня не раз пропадали деньги из моей заначки, которые я точно не брала. И когда я спрашиваю у своего молодого человека, брал ли он, то в ответ он меня уверяет, что, конечно же, он ничего не брал и что это я все потратила, просто забыла. И по каким-то причинам в момент беседы я ему начинаю верить и даже извиняться, что могла так о нем подумать. Но спустя время я понимаю, что точно не тратила деньги и не могла этого забыть. Я схожу с ума?». Мой ответ не заставил себя долго ждать, и без лишних расспросов я вынес вердикт: ваш молодой человек — газлайтер.

Из этого примера явно видно, как человек манипулирует и заставляет поверить другого в то, чего не было. Причем убеждение происходит настолько искусно, что жертва начинает испытывать стыд и неловкость за то, чего не делала.