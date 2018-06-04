5 фраз, с которых не стоит начинать разговор о повышении зарплаты

«Мой коллега зарабатывает больше, а чем я хуже?»
Начнем с того, что размер заработной платы сотрудников является конфиденциальной информацией, разглашать ее нельзя. К тому же вас и вашего коллегу могли принять на совершенно разные условия, которые базируются на профессиональном опыте, стаже работы и тех обязанностей, которые придется выполнять в данной организации. Поэтому не стоит ставить руководство перед фактом, что вы хотите получать столько же или больше, чем ваш коллега.
«Если не повысите мне зарплату, я уйду. Прямо сейчас!»
Это уже не просьба, а самый настоящий шантаж, который, увы, ни к чему хорошему не приведет. Ведь если руководство вас ценит, то оно само будет заинтересовано в том, чтобы начислять вам дополнительные бонусы или премии, лишь бы вас сохранить в компании. Ну а если этого до сих пор не произошло, то неужели вы думаете, что после громкого заявления о том, что вы напишете заявление об увольнении, начальство тут же станет вас упрашивать? Такое лишь в фильмах бывает.
«Я уже год работаю у вас, а вы до сих пор не пересмотрели размер моей зарплаты»
В большинстве организаций повышение нужно заслужить, и в разговоре с руководителем делать акцент не на сроке работы, а на ваших заслугах и тех перспективах, которых может лишиться компания с вашим уходом. К тому же, кто знает, чем вы занимались целый год, если не можете похвастаться выдающимися достижениями или увеличением прибыли.
«У меня родился ребенок — и теперь мне нужно гораздо больше денег»
Рождение ребенка — это прекрасно, но, как бы прискорбно ни звучало, имеет большую важность для вас, а не для вашего работодателя. Он в первую очередь будет оценивать ваши профессиональные качества и то, насколько вы полезны компании. И будьте уверены, что радостная новость о пополнении в семействе не будет значить ровным счетом ничего, пока вы не докажете, что вы действительно заслужили повышение или определенный бонус.
«Мой испытательный срок закончился. Можете повысить мне зарплату?»
Если на собеседовании не обговаривался пункт, что после прохождения испытательного срока ваша заработная плата увеличится, тогда бесполезно подходить с этим вопросом к начальству. HR-менеджеры уверяют, что если на встрече было озвучено, что размер зарплаты изменится после успешного прохождения испытательного срока, то это произойдет автоматически. А если на первой встрече вам было озвучено, что прохождение испытательного срока никак не повлияет на вашу зарплату, тогда не стоит даже поднимать этот вопрос. Но через год работы, если изменятся ваши функциональные обязанности или условия работы, тогда имеет смысл поговорить о пересмотре вашего вознаграждения.
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