5 фраз, с которых не стоит начинать разговор о повышении зарплаты

«Мой коллега зарабатывает больше, а чем я хуже?»

Начнем с того, что размер заработной платы сотрудников является конфиденциальной информацией, разглашать ее нельзя. К тому же вас и вашего коллегу могли принять на совершенно разные условия, которые базируются на профессиональном опыте, стаже работы и тех обязанностей, которые придется выполнять в данной организации. Поэтому не стоит ставить руководство перед фактом, что вы хотите получать столько же или больше, чем ваш коллега.

«Если не повысите мне зарплату, я уйду. Прямо сейчас!»

Это уже не просьба, а самый настоящий шантаж, который, увы, ни к чему хорошему не приведет. Ведь если руководство вас ценит, то оно само будет заинтересовано в том, чтобы начислять вам дополнительные бонусы или премии, лишь бы вас сохранить в компании. Ну а если этого до сих пор не произошло, то неужели вы думаете, что после громкого заявления о том, что вы напишете заявление об увольнении, начальство тут же станет вас упрашивать? Такое лишь в фильмах бывает.

«Я уже год работаю у вас, а вы до сих пор не пересмотрели размер моей зарплаты»

В большинстве организаций повышение нужно заслужить, и в разговоре с руководителем делать акцент не на сроке работы, а на ваших заслугах и тех перспективах, которых может лишиться компания с вашим уходом. К тому же, кто знает, чем вы занимались целый год, если не можете похвастаться выдающимися достижениями или увеличением прибыли.