Названы 4 проблемы со здоровьем, которые вызывает хронический стресс

В первую очередь стресс может стать причиной появления кожных несовершенств. «Считается, что гормоны стресса, такие как кортизол, вызывают высвобождение воспалительных соединений клетками кожи, способствуя таким состояниям, как псориаз, атопическая экзема, алопеция, розацеа и прыщи, которые могут повлиять на уверенность в себе и стать источником дополнительного стресса», — сообщила специалист.

Кроме того, когда мы испытываем стресс, кортизол подавляет способность организма бороться с микробами, вирусами, и человек становится восприимчивым к инфекциям.

«Неудивительно, что стресс является одним из основных провоцирующих факторов синдрома раздраженного кишечника (СРК). Стресс может нарушить смешение бактерий в нашем кишечнике, уменьшая количество полезных штаммов, что, в свою очередь, увеличивает риск чрезмерного роста патогенов», — Ханна Брей обозначила связь мозга и пищеварительной системы через блуждающий нерв.

Вдобавок состояние стресса может привести к бессоннице, даже если человек чувствовал усталость на протяжении всего дня. «Получение второго дыхания энергии, когда вы должны ложиться спать, — это классический признак того, что наши надпочечники (которые контролируют нашу реакцию на стресс) испытывают трудности», — указала в заключении эксперт.