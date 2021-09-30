«Страх быть отвергнутым дает простор для манипуляций вами»: колонка психолога Натальи Жуковой

Вариант 3. «Перевод стрелок»

Помните случаи, когда вы тщательно готовились к разговору, хотели обсудить сложности в отношениях и то, как хотелось бы жить по-другому, долго подбирали нужные слова, а в ответ слышали: «Если бы ты проводила вечера со мной, то я бы не срывался на тебя!».

Фразы могут тут звучать как угодно. Ключевой момент — суть проблемы не обсуждается, стрелки переводятся на вас.

Вариант 4. Проекция

Девушка вот уже как 3 месяца не работает, находится на содержании у парня. Однако при попытке заговорить о необходимости выйти ей на работу начинает переносить свое бессилие и финансовую зависимость на него: «Если бы ты нашел себе достойную работу, то мне не пришлось бы ничего искать. С такой малой зарплатой, как у тебя, неудивительно, что ты хочешь заставить меня работать».

Вариант 5. Партнер передает вам «сплетни» о вас

На первый взгляд может казаться, что это попытка партнера позаботиться о вас и защитить от других. На самом же деле ему выгодно изолировать вас от общества и сделать зависимым от себя. Как это может выглядеть?

Контроль под видом искренней заботы