«Страх быть отвергнутым дает простор для манипуляций вами»: колонка психолога Натальи Жуковой

«Страх быть отвергнутым дает простор для манипуляций вами»: колонка психолога Натальи ЖуковойГештальт-терапевт рассказала о способах влияния на вас и о том, как не попасться на эти уловки.
Цель манипуляции бывает разная, но, как правило, для вас не особенно выгодная. И именно родные чаще всего прибегают к этому приему, чтобы добиться от вас того, что им нужно. И самое сложное — это, находясь внутри ситуации, понять, что именно происходит. Известный психолог, гештальт-терапевт Наталья Жукова в своей новой колонке на Passion.ru рассказала о том, как распознать токсичных людей и защитить себя от манипуляций.
Наталья Жукова
Гештальт-терапевт, эксперт по теме зависимостей и созависимых отношений, автор Instagram-канала @zhukova.natallia
Как же могут выглядеть скрытые манипуляции?
Вариант 1. «Благородная» жертва
Под видом благих намерений и высоких ценностей манипулятор может попросту желать исполнения собственной воли и прихотей, чтобы все было так, как он хочет.
«Как это ты не хочешь приезжать помогать копать картошку? Какие еще дела? Разве ты не понимаешь, что это не просто сбор урожая? Семья — это святое!». Здесь действует неявная угроза: «Если ты не придешь, ты всех разочаруешь». Мама становится в позицию «жертвы», чтобы заставить других вести себя так, как она хочет. Семья — это ценность. Однако в данном случае эта ценность подается под соусом вины.
Вариант 2. Газлайтинг, или мир не такой, как вам кажется
Как правило, при попытке поговорить серьезно о проблеме, обсудить наболевшее или высказать свое недовольство в адрес манипулятора он под видом сглаживания углов снижает степень важности произошедшего или ваших слов. Типичные фразы газлайтинга:
- «Все в твоей голове»;
- «Ты вечно нагнетаешь»;
- «Ты слишком остро реагируешь».
Фото: pexels
Вариант 3. «Перевод стрелок»
Помните случаи, когда вы тщательно готовились к разговору, хотели обсудить сложности в отношениях и то, как хотелось бы жить по-другому, долго подбирали нужные слова, а в ответ слышали: «Если бы ты проводила вечера со мной, то я бы не срывался на тебя!».
Фразы могут тут звучать как угодно. Ключевой момент — суть проблемы не обсуждается, стрелки переводятся на вас.
Вариант 4. Проекция
Девушка вот уже как 3 месяца не работает, находится на содержании у парня. Однако при попытке заговорить о необходимости выйти ей на работу начинает переносить свое бессилие и финансовую зависимость на него: «Если бы ты нашел себе достойную работу, то мне не пришлось бы ничего искать. С такой малой зарплатой, как у тебя, неудивительно, что ты хочешь заставить меня работать».
Вариант 5. Партнер передает вам «сплетни» о вас
На первый взгляд может казаться, что это попытка партнера позаботиться о вас и защитить от других. На самом же деле ему выгодно изолировать вас от общества и сделать зависимым от себя. Как это может выглядеть?
Контроль под видом искренней заботы
- «Давай поменяем тебе гардероб. Ты ведь достойна всего самого лучшего»;
- «Тебе не идут брюки, в них ты как мужик»;
- «Я понимаю, что у тебя планы, но поездка за город для тебя лучше сейчас».
Фото: freepik.com
Мученичество
- «Посмотри, до чего ты довел свою мать! Как ты можешь уезжать в отпуск, когда у меня сердечные приступы!».
Добровольный страдалец
- «Эх, если ты оставишь меня, я, пожалуй, поставлю крест на себе и уже не буду искать свою любовь».
Манипуляция любовью
- «Если любишь, то...». Этот вид манипуляции применяется к самым близким людям, к тем, кто уязвим. Страх быть отвергнутым и потерять любовь силен в людях с самого детства.
Манипуляция тщеславием
Похвала, используемая в расчете добиться своих целей: «Вы прекрасно составляете отчеты! Наверняка и с тем, который я хочу вам предложить, никто не справится лучше вас!».
Как предотвратить манипуляции
Шаг 1. Признайте, что вами манипулируют. Вы можете не понимать до конца, откуда у вас неприятное послевкусие от разговора, но вполне возможно это может быть следствием скрытых попыток заставить вас поступить против собственной воли. Без признания и принятия неприятной правды невозможно выйти из манипуляционного сценария.
Фото: freepik.com
Шаг 2. Когда вы осознаете проблему, важно дать понять манипулятору, что вы понимаете все его уловки и что происходит. Называйте вещи своими именами, обличайте хитреца.
Формула ответа может состоять из следующих частей:
- Зачем ты мне это говоришь? Я правильно понимаю…
- Ты сейчас хочешь, чтобы я почувствовал(-а) стыд/вину/страх/себя ущербным(-ой)… -… и сделал(-а) то, что тебе хочется, но мне неприятно?
Например, в первом случае ответ, согласно схеме, мог бы быть таким: «Зачем ты мне это говоришь? Я правильно понимаю, ты сейчас хочешь, чтобы я почувствовала себя виноватой и ущербной от того, что предаю семью, отказалась от важных для меня дел и под гнетом вины приехала? Тебе и правда нужен такой мой вынужденный приезд?».
Манипулятор может попытаться снова навязать вам свою схему, придумать новый крючок, чтобы зацепить. Ваша задача — не вступать в игру, а открыто, честно и медленно выводить на чистую воду манипулятора.
Фото: freepik, pexels