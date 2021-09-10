«Если девочке внушать мысль о замужестве, это превратится в манию»: колонка сексолога Кати Бибишевой

Второе — завышенные требования к мужчине. Женщина считает, что мужчина ей «должен» все и всегда. У нее, возможно, даже есть список требований к идеальному партнеру. Адекватные мужчины не готовы к таким ультимативным выпадам. Зато абьюзеры легко могут притвориться эталоном, чтобы сначала влюбить в себя, а позже плести свои абьюзивные сети.

Третье — это излишний контроль. У женщины крепкая хватка, и она всегда знает, как должно быть. Мужчина ощущает такой контроль как проявление недоверия и терпеть долго не будет. Но как хорошо в таких отношениях инфантильным мужчинам!

Четвертое — это отсутствие своей жизни у женщины. Она легко растворяется в партнере. Все, как любят абьюзеры, чтобы управлять ею. Знаю случай, когда женщина была более 10 лет в статусе любовницы, родила изменнику ребенка и терпела то, что он жил на две семьи. Когда она попала на мой курс интимной гимнастики, у нее случилось озарение.