«Если девочке внушать мысль о замужестве, это превратится в манию»: колонка сексолога Кати Бибишевой

«Если девочке внушать мысль о замужестве, это превратится в манию»: колонка сексолога Кати БибишевойИзвестный коуч назвала 6 причин, почему женщины притягивают абьюзеров и манипуляторов.
Екатерина Бибишева
Секс-коуч, сексолог, автор популярного Instagram-блога @ katya_vagimagia, в котором больше 4 млн подписчиков, основательница школы интимной гимнастики и женского здоровья «Вагимагия».
Я часто слышу от женщин слова негодования по поводу отношений: «Почему адекватные мужчины обходят меня стороной, зато абьюзеров, тиранов, альфонсов тянет ко мне магнитом?!» Причины в каждом случае индивидуальны, и все же есть нечто общее в этом токсичном притяжении.
Первое — это слабые личные границы. Когда женщина быстро отступает от своей позиции, легко идет на компромисс, несмотря на то что не приемлет этого. Отказывается от своих планов, своей точки зрения. Женщине трудно говорить «нет». И эта излишняя пластичность отталкивает зрелую личность, но приманивает манипуляторов. У меня и самой в жизни был подобный эпизод. Мой бывший молодой человек посещал стриптиз-клубы. На мою просьбу отказаться от этого увлечения он ответил отказом и пытался мне внушить, что такой вид отдыха — вариант нормы. Не спорю, это может быть и так, но только если оба партнера согласны, а не в случае, когда один партнер пытается прогнуть другого под свою картину мира.
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Второе — завышенные требования к мужчине. Женщина считает, что мужчина ей «должен» все и всегда. У нее, возможно, даже есть список требований к идеальному партнеру. Адекватные мужчины не готовы к таким ультимативным выпадам. Зато абьюзеры легко могут притвориться эталоном, чтобы сначала влюбить в себя, а позже плести свои абьюзивные сети.
Третье — это излишний контроль. У женщины крепкая хватка, и она всегда знает, как должно быть. Мужчина ощущает такой контроль как проявление недоверия и терпеть долго не будет. Но как хорошо в таких отношениях инфантильным мужчинам!
Четвертое — это отсутствие своей жизни у женщины. Она легко растворяется в партнере. Все, как любят абьюзеры, чтобы управлять ею. Знаю случай, когда женщина была более 10 лет в статусе любовницы, родила изменнику ребенка и терпела то, что он жил на две семьи. Когда она попала на мой курс интимной гимнастики, у нее случилось озарение.
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Она написала мне большое письмо: «Катя, оказывается все эти 10 лет я жила не своей жизнью, а его. У меня мир наполнялся смыслом, когда он приходил, и я жила от встречи к встрече. Мне ничего не было интересно, только он, его планы. И вот наконец-то я начала ставить себя на первое место. Я начала узнавать себя, что мне интересно, что мне важно. И спустя 10 лет этих странных, мучительных отношений я нашла в себе силы порвать с ним. Я счастлива, у меня есть сын, у меня есть я, и я со всем справлюсь! Теперь я в этом уверена!»
Пятое — это установки из детства. Родители вкладывают в сознание девочки идею, что ее главная миссия — выйти замуж и родить ребенка. Если систематически внушать эту мысль девочке, желание выйти замуж может перерасти в манию. Фактически ей станет все равно, кто с ней рядом, главное, чтобы «дом — полная чаша». А счастлива она в этом доме или нет — не так важно. Такие вынужденные браки часто сопровождаются финансовой зависимостью женщины от мужчины, и это делает расставание фактически невозможным. Что и произошло в жизни моей мамы: она долгое время не могла развестись с моим отцом, несмотря на то что он поднимал на нее руку и изменял ей. Когда я спросила ее, почему она так долго решалась на расставание, она ответила: «Я боялась, что не смогу тебя вырастить, поднять тебя одна».
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Шестая и, пожалуй, основная причина, почему женщина притягивает абьюзеров и недостойных партнеров, — это неуверенность в себе. Когда женщина не любит себя и не верит, что достойна адекватного, самодостаточного мужчины. В этом случае появляется тот самый контроль, стирание границ и отсутствие собственных интересов.
И наоборот, если женщина верит в свою уникальность и любит себя, она не старается задержать мужчину любой ценой. Ей не страшно быть одной, ведь она есть у себя и ей с самой собой комфортно и счастливо.
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