«Мягкое насилие»: как распознать и каким образом это может сломать вам жизнь

«Я всегда хочу знать, где ты, ради твоей безопасности»

Зачастую манипуляторы, прикрываясь заботой и стремлением оградить свою половинку от внешних неурядиц, просят отчитываться перед ними обо всем, что происходит в жизни их избранниц, особенно, когда их нет рядом. Они требуют быть на связи 24 часа в сутки, а затем устраивают истерику, если вдруг их жертва недостаточно оперативно, по их мнению, ответила на звонок или прислала/не прислала сообщение. На самом деле, по словам психологов, таким образом они просто хотят получить полный контроль над своей второй половинкой. Жертвы постепенно сдаются, сдвигают свои границы и позволяют манипулятору нарушить их личное пространство. Как же! Он ведь очень сильно волнуется! Однако, увы, это всего лишь очередная форма мягкого насилия.

«Я помню все твои проколы и ошибки»

Если ваш партнер в мелочах помнит все ваши проколы, которые вы допустили в самом начале отношений (и даже за которые уже успели несколько раз извиниться), то вам явно достался манипулятор, который в самых разных ситуациях будет использовать эту самую информацию против вас и регулярно давить на больные точки, чтобы заставить вас почувствовать себя виноватой и начать «искупать» свою вину любыми способами. Таким образом манипулятор держит вас на крючке и заставляет делать то, что ему нужно.

«У меня нормальные шутки, это у тебя нет чувства юмора»

Манипулятор зачастую пускает в ход обидные шуточки, пытаясь вызвать жертву на эмоции. И как только добивается желаемого, и жертва начинает закипать, сразу же включает заднюю и парирует, а что же здесь такого, ведь он просто пошутил. И чем активнее заводится от обидных шуток вторая половинка, тем лучше чувствует себя манипулятор. Он маскирует свое стремление побольнее уколоть тем, что просто хотел развеселить и поднять настроение. В итоге вторая половинка начинает чувствовать себя виноватой и, несмотря на обиду, начинает извиняться, что не оценила душевный порыв своего партнера и начала показывать недовольство. По словам психологов, подобная мягкая форма насилия недопустима, и если вас обижают слова и шутки избранника, то твердо попросите его так больше не делать и не позволяйте переходить границы.