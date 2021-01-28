«Мягкое насилие»: как распознать и каким образом это может сломать вам жизнь
«Зачем тебе другие, если есть я?»
Тирану и абьюзеру не нравится, когда его партнер начинает общаться с другими, — он всеми способами старается обесценивать эти порывы и сделать так, что мир жертвы сосредоточился на нем одном. Все начинается с неодобрительных высказываний, критики и акцентировании внимания на недостатках окружающих. Манипулятор всячески старается подчеркнуть, что его вторая половинка достойна всего самого лучшего и поэтому окружать ее должны лишь достойные люди — то есть он. Психологи обращают внимание на то, что жертвы сами ведутся на эти уговоры и в конце концов начинают верить в то, что им действительно не будет ни с кем так же хорошо, как с самим абьюзером, они теряют свой круг общения и в итоге остаются один на один со своей проблемой.
«Я критикую тебя во благо»
Абьюзеры начинают критиковать мягко, объясняя это тем, что они действуют во благо и их критика якобы должна помочь жертве исправить недостатки и достичь идеала. На самом же деле, по мнению психологов, критика лишь вселяет неуверенность и заставляет чувствовать себя хуже некуда. Даже когда их не просят, манипуляторы считают своим долгом высказать мнение по тому или иному вопросу, еще больше принижая достоинства своей второй половинки. По факту они просто заставляют жертву сделать то, что им нужно.
Фото: Pexels.com
«Я всегда хочу знать, где ты, ради твоей безопасности»
Зачастую манипуляторы, прикрываясь заботой и стремлением оградить свою половинку от внешних неурядиц, просят отчитываться перед ними обо всем, что происходит в жизни их избранниц, особенно, когда их нет рядом. Они требуют быть на связи 24 часа в сутки, а затем устраивают истерику, если вдруг их жертва недостаточно оперативно, по их мнению, ответила на звонок или прислала/не прислала сообщение. На самом деле, по словам психологов, таким образом они просто хотят получить полный контроль над своей второй половинкой. Жертвы постепенно сдаются, сдвигают свои границы и позволяют манипулятору нарушить их личное пространство. Как же! Он ведь очень сильно волнуется! Однако, увы, это всего лишь очередная форма мягкого насилия.
«Я помню все твои проколы и ошибки»
Если ваш партнер в мелочах помнит все ваши проколы, которые вы допустили в самом начале отношений (и даже за которые уже успели несколько раз извиниться), то вам явно достался манипулятор, который в самых разных ситуациях будет использовать эту самую информацию против вас и регулярно давить на больные точки, чтобы заставить вас почувствовать себя виноватой и начать «искупать» свою вину любыми способами. Таким образом манипулятор держит вас на крючке и заставляет делать то, что ему нужно.
«У меня нормальные шутки, это у тебя нет чувства юмора»
Манипулятор зачастую пускает в ход обидные шуточки, пытаясь вызвать жертву на эмоции. И как только добивается желаемого, и жертва начинает закипать, сразу же включает заднюю и парирует, а что же здесь такого, ведь он просто пошутил. И чем активнее заводится от обидных шуток вторая половинка, тем лучше чувствует себя манипулятор. Он маскирует свое стремление побольнее уколоть тем, что просто хотел развеселить и поднять настроение. В итоге вторая половинка начинает чувствовать себя виноватой и, несмотря на обиду, начинает извиняться, что не оценила душевный порыв своего партнера и начала показывать недовольство. По словам психологов, подобная мягкая форма насилия недопустима, и если вас обижают слова и шутки избранника, то твердо попросите его так больше не делать и не позволяйте переходить границы.
Фото: Pexels.com
«Ты сама во всем виновата»
Абьюзером удивительным образом удается повернуть все таким образом, чтобы жертва почувствовала себя виноватой даже в том, что она не совершала. Даже если сами манипуляторы совершили какой-то промах, всю ответственность они перекладывают на своего партнера. Таким образом им удается контролировать свою вторую половинку и получать желаемое.
«Только я могу наказывать и поощрять»
Манипуляторы мастерски умеют подсадить свою вторую половинку на крючок заботы, но и про метод кнута не забывают. В самом начале отношений они оказывают всяческие знаки внимания, делают комплименты, восхищаются, делают подарки, а затем начинают «вести счет» своим поступкам. При каждом удобном случае они начинают считать, что и когда сделали для своей второй половинки, и выражают недовольство тем, что избранница недостаточно ценит их старания, не благодарит, не уважает и так далее. Постепенно человек начинает верить, что, возможно, он действительно не настолько сильно отвечает взаимностью партнеру, и они начинают всячески заглаживать свою вину. Именно этого абьюзер и добивается!
Фото: Pexels.com
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