Хватит это терпеть: признаки, когда забота превращается в обузу и манипуляции

Как же понять, что партнер действительно перешел все границы и его забота превратилась в обузу и манипуляции?

Любящий партнер, естественно, проявляет заботу и беспокойство, но не надоедает своим вниманием и ни в коем случае не навязывает свое мнение. С ним вам легко и спокойно, не возникает ощущения, что человека стало слишком много и вам, что называется, тесно дышать в этих отношениях. Манипулятор же старается тотально ограничить вашу свободу, отслеживает все ваши действия, вмешивается во все процессы и сферы вашей жизни, всегда старается вставить свои 5 копеек, даже если не очень хорошо разбирается в каком-то вопросе, требует выполнения его пожеланий. «Или по-моему, или никак» — девиз манипулятора и абьюзера.

Влюбленный человек пожертвует своими интересами, если вам вдруг нужна его помощь или поддержка. Он не будет требовать ничего взамен, а просто подставит плечо в сложный момент вашей жизни. Абьюзер же будет создавать видимость заботы, но лишь в самом начале отношений. Постепенно он приучит вас к мысли, что это не он, а вы должны приходить к нему по первому зову и выполнять все, о чем он только вас попросит. Манипуляторы умеют добиваться своего, используя самые изощренные методы убеждения, вплоть до угроз и шантажа.

Еще одна отличительная черта — действия и поступки избранника не вызывают у вас чувство стыда или ощущения, что вы ему что-то должны. Вы воспринимаете его как друга, как любовника, как самого близкого человека, которому можно доверить что-то сокровенное и быть уверенной в том, что он точно сохранит вашу тайну. С манипулятором все иначе. За все его проявления в ваш адрес он обязательно потребует расплату (в том или ином виде). Вы постоянно будете ощущать себя виноватой, хотя вроде и не совершали ничего плохого. Абьюзер постепенно будет внушать вам мысль, что его плохое отношение к вам — это следствие вашего неподобающего поведения и вы сами во всем виноваты (точно так же на это смотрят и окружающие, которые спешат навешать ярлыки, даже не разобравшись в ситуации).

Ваши внутренние ощущения тоже подскажут, в правильном ли направлении вы движетесь или вам срочно нужно бежать от этого человека. Если рядом с партнером вам спокойно, вы принимаете его заботу и оказываете ему свое внимание, то у вас все развивается так, как нужно. Но если человек вроде бы и заботится, а вы при этом чувствуете себя хуже некуда, у вас появляется чувство тревоги, необъяснимый страх и депрессивное состояние, то присмотритесь повнимательнее к своему избраннику. Не скрывается ли под маской добродетели классический тиран, умело маскирующий свою манипуляцию под якобы заботу?