Хватит это терпеть: признаки, когда забота превращается в обузу и манипуляции
Лучше так, чем никак
Почему же многие люди, столкнувшись с проявлениями абьюза в отношениях, не стремятся поставить точку и найти того, с кем будут по-настоящему счастливы, а продолжают терпеть неподобающее поведение, даже если это в итоге выходит им боком? По словам психологов, большинство из них живут по принципу «лучше уж такой, чем никакой». Другими словами, они настолько сильно боятся потерять пусть небольшие, но все же блага и остаться в одиночестве, что готовы мириться с тем, что их притесняют и используют в отношениях. Они считают, что если уйдут, то потеряют достаток, статус или просто будут выглядеть глупо в глазах окружающих, которые поспешат обвинить их в том, что они сами это допустили, и если бы изначально правильно бы вели себя со своим партнером, четко отстаивали границы, то ничего бы подобного не произошло. Кстати, о границах. Некоторым с детства дали неправильную установку, что любовь и внимание нужно заслужить и что если партнер ревнует (или даже поднимает руку), то это он таким образом проявляет свои чувства и в этом нет ничего особенного. Стоит ли говорить, что это в корне неверное заявление? Вы не обязаны заслуживать любовь и признание. Человек, с которым вы на данный момент находитесь в отношениях, просто может принимать вас такими, какие вы есть (или не принимать, но тогда и отношений быть не может). Точно так же и вы. Если вы миритесь с какими-то недостатками партнера (скажем, они вам не мешают и не являются для вас проблемой), то вы сами приняли решение быть именно с этим человеком. Но а если вас что-то не устраивает, то не нужно пытаться переделать под себя или ждать, пока ваш партнер созреет и изменится сам. Люди в большинстве случаев не меняются и вам проще закончить эту историю и поискать кого-то, кто подойдет вам по всем параметрам.
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Как же понять, что партнер действительно перешел все границы и его забота превратилась в обузу и манипуляции?
Любящий партнер, естественно, проявляет заботу и беспокойство, но не надоедает своим вниманием и ни в коем случае не навязывает свое мнение. С ним вам легко и спокойно, не возникает ощущения, что человека стало слишком много и вам, что называется, тесно дышать в этих отношениях. Манипулятор же старается тотально ограничить вашу свободу, отслеживает все ваши действия, вмешивается во все процессы и сферы вашей жизни, всегда старается вставить свои 5 копеек, даже если не очень хорошо разбирается в каком-то вопросе, требует выполнения его пожеланий. «Или по-моему, или никак» — девиз манипулятора и абьюзера.
Влюбленный человек пожертвует своими интересами, если вам вдруг нужна его помощь или поддержка. Он не будет требовать ничего взамен, а просто подставит плечо в сложный момент вашей жизни. Абьюзер же будет создавать видимость заботы, но лишь в самом начале отношений. Постепенно он приучит вас к мысли, что это не он, а вы должны приходить к нему по первому зову и выполнять все, о чем он только вас попросит. Манипуляторы умеют добиваться своего, используя самые изощренные методы убеждения, вплоть до угроз и шантажа.
Еще одна отличительная черта — действия и поступки избранника не вызывают у вас чувство стыда или ощущения, что вы ему что-то должны. Вы воспринимаете его как друга, как любовника, как самого близкого человека, которому можно доверить что-то сокровенное и быть уверенной в том, что он точно сохранит вашу тайну. С манипулятором все иначе. За все его проявления в ваш адрес он обязательно потребует расплату (в том или ином виде). Вы постоянно будете ощущать себя виноватой, хотя вроде и не совершали ничего плохого. Абьюзер постепенно будет внушать вам мысль, что его плохое отношение к вам — это следствие вашего неподобающего поведения и вы сами во всем виноваты (точно так же на это смотрят и окружающие, которые спешат навешать ярлыки, даже не разобравшись в ситуации).
Ваши внутренние ощущения тоже подскажут, в правильном ли направлении вы движетесь или вам срочно нужно бежать от этого человека. Если рядом с партнером вам спокойно, вы принимаете его заботу и оказываете ему свое внимание, то у вас все развивается так, как нужно. Но если человек вроде бы и заботится, а вы при этом чувствуете себя хуже некуда, у вас появляется чувство тревоги, необъяснимый страх и депрессивное состояние, то присмотритесь повнимательнее к своему избраннику. Не скрывается ли под маской добродетели классический тиран, умело маскирующий свою манипуляцию под якобы заботу?
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Если вы с избранником смотрите в одном направлении, вместе развиваетесь и делаете все, чтобы создать максимально комфортные условия для вас обоих, то у вас большие перспективы на совместное счастливое будущее. Ну, а если человек заставляет вас отказаться от того, что вам дорого, отваживает от вас людей и не оставляет никаких надежд, то перед вами манипулятор, цель которого — подорвать вашу веру в себя и оставить вас без поддержки.
Еще один признак, позволяющий отличить истинные чувства от попытки взять над вами полный контроль, — рядом с человеком вы не боитесь ничего. Вам даже не нужны слова, ведь большинство мыслей у вас сходится, а эмоции зачастую дублируются. Иногда даже возникает ощущение, что вы читаете мысли друг друга и можете предугадывать желания. Вы чувствуете себя окрыленной, взаимные чувства мотивируют вас на новые свершения и подвиги. Но вот в отношениях с абьюзером все иначе. Он никогда не раскрывается до конца, и как бы вы не пытались понять его или заглянуть ему в душу, у вас это вряд ли получится. Он, в свою очередь, неплохо вас изучил и действительно может зачастую предугадать каждый ваш шаг. А для вас он так и останется загадочной личностью, которая свои интересы всегда будет ставить превыше всего. В этом случае ваши чувства будут эксплуатироваться по полной, а ваша самооценка начнет стремительно падать. Вы чувствуете себя хуже некуда, апатия и ощущение безысходности становятся вашим привычным состоянием.
Как говорят психологи, если вам кажется, что что-то здесь не то, то вам не кажется. Не позволяйте собой манипулировать, четко дайте понять, где начинаются ваши границы и почему их не стоит переступать. Если человек проигнорирует данную информацию и начнет, что называется, идти напролом, меняя (и иногда даже ломая) вас под свои принципы и убеждения, то действительно ли он испытывает к вам чувства? Скорее всего, ему просто нужно самоутвердиться за ваш счет, и как только он наиграется и получит желаемое, то переключится на следующую жертву (но и про вас не забудет, оставив вас на всякий случай, если вдруг вновь решит самоутвердиться за ваш счет).
Фото: Pexels.com
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