Почему мы выбираем зарабатывать мало — колонка психолога Юлии Хадарцевой

Почему мы выбираем зарабатывать мало — колонка психолога Юлии ХадарцевойЗвездный эксперт — о том, что о человеке говорит его доход
Юлия Хадарцева
Психолог, расстановщик во всех временах и пространствах, энерготерапевт, игропрактик, специалист по ценности себя, богатству и престижу, эксперт Первого канала, автор блога @julia_khadartseva
То количество денег, которое мы имеем, напрямую связано с нашей самооценкой и самоценностью. Если у человека происходит несоответствие этих показателей, отсылка идет к неверным социальным установкам или негативному влиянию родителей/учителей, что неизбежно выращивает в личности синдром самозванца, который может стать причиной низкой самоценности. Синдром самозванца — это хроническое недооценивание себя с поиском соответствующих тому причин. Повышение на работе случилось не в результате труда и профессиональных достижений, это просто совпадение или удача, а высокий балл на экзамене дался не ночами зубрежки, а просто потому, что вам повезло с билетом. К сожалению, такое явление сейчас довольно распространено, и это может быть одной из причин, по которой люди не зарабатывают столько, сколько могли бы, работая при этом на нелюбимой работе.
Когда человек недооценивает себя, свои навыки и достижения, он автоматически отказывается от владения теми ресурсами, с которыми пришел в этот мир, он отвергает свой успех и изобилие.
Это состояние, при котором мы считаем, что наш продукт недостаточно хорош, недостаточно качественен и то, что мы делаем, не достойно похвалы. Так происходит, потому что мы сравниваем себя с другими. А когда мы начинаем сравнивать, то, как правило, находим огромное количество подтверждений тому, что недостаточно хороши, чем кто-либо и чем могли бы быть.
Фото: freepik.com
История недооценивания или неадекватного оценивания себя начинается в детстве. Когда мы были маленькими, так или иначе наши родители хотели нас развивать, делая нас теми, кем они хотели бы нас видеть (для удовлетворения их ожиданий), и давая непосильные задачи, которые, как правило, сопровождались бесконечными сравнениями со сверстниками. По факту детям необходимо внимание и обыкновенная родительская любовь, а не постоянные указы и мотивация. Да, это замечательно — подавать пример ребенку и желать для него лучшего, но всему есть мера. Психика ребенка очень хрупкая, при этом дети впитывают любую информацию быстро, как губка, сохраняя образы в сознании на всю оставшуюся жизнь.
Фокус на ошибках происходит наряду с эффектом «красной пасты» — нас концентрируют осознанно или неосознанно на том, где и в чем мы делаем ошибки. Учителя подчеркивают красной ручкой помарки, выделяют ошибки и ставят оценку, так же и родители показывают нам, где мы сделали «не так», что является грубой формой воспитания, и в будущем это может спровоцировать проблему с названием «синдром самозванца».
Безусловно, окружение — еще один фактор, который определяет успех и самоценность личности. Согласитесь, бывает так, что окружающие нас люди фокусируют нас на том, где мы недостаточно хороши или не соответствуем чьим-то ожиданиям. Так формируется устойчивое состояние, в котором вы тотально не уверены в себе и находитесь в постоянном подсознательном поиске ошибок, того, в чем вы неправы. Это и есть тот самый эффект красной пасты, который проявляется во взрослой жизни таким негативным образом.
Фото: freepik.com
Вы взрослый, но эффект красной ручки еще работает. Вы все еще оцениваете, где вы «недостаточно хороши», «недоделали до конца», «сделали не на 100 процентов», «можно было и лучше» и т. д. Здесь важно работать со своей ценностью, со своим внутренним ребенком, которого нужно начинать хвалить, перестраивая личность в противоположную сторону — ближе к эффекту «зеленой пасты».
Еще одно препятствие на пути к здоровой самооценке — общественное мнение.
Что общество ждет от человека? Чтобы он работал 5/2 в офисе, имел семью, состоял в браке, водил детей в сад/школу и зарабатывал определенную и, главное, ограниченную сумму денег. Поэтому нам бессознательно некомфортно поступать не так, как это принято в социуме. Для того чтобы контролировать свое поведение и отличать свои желания и ценности от навязанных, нужно работать с собой, работать со своим сознанием на регулярной основе.
Вы свободный человек, живущий в свободной стране, имеющий огромное количество прав и возможностей для их реализации. Вы не обязаны поступать так, как говорят вам другие, кем бы они ни являлись. Это ваша жизнь, ваши желания, ваше счастье, и сотворить его можете только вы, а не кто-либо другой.
Правд может быть бесконечное множество, у каждого она своя, однако истина едина и неоспорима. Помните об этом каждый раз, когда принимаете чужую точку зрения к сведению или обесцениваете свои действия. Вы также можете не принимать чье-то мнение, имея к нему уважительное отношение. Все, что вам необходимо, — это найти и осознать себя, свою самоценность. Когда вы легко выстраиваете границы с миром, близкими и не очень людьми, то сами устанавливаете правила своего существования, успеха и, конечно же, заработка.
Фото: freepik.com