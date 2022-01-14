Почему мы выбираем зарабатывать мало — колонка психолога Юлии Хадарцевой

История недооценивания или неадекватного оценивания себя начинается в детстве. Когда мы были маленькими, так или иначе наши родители хотели нас развивать, делая нас теми, кем они хотели бы нас видеть (для удовлетворения их ожиданий), и давая непосильные задачи, которые, как правило, сопровождались бесконечными сравнениями со сверстниками. По факту детям необходимо внимание и обыкновенная родительская любовь, а не постоянные указы и мотивация. Да, это замечательно — подавать пример ребенку и желать для него лучшего, но всему есть мера. Психика ребенка очень хрупкая, при этом дети впитывают любую информацию быстро, как губка, сохраняя образы в сознании на всю оставшуюся жизнь.

Фокус на ошибках происходит наряду с эффектом «красной пасты» — нас концентрируют осознанно или неосознанно на том, где и в чем мы делаем ошибки. Учителя подчеркивают красной ручкой помарки, выделяют ошибки и ставят оценку, так же и родители показывают нам, где мы сделали «не так», что является грубой формой воспитания, и в будущем это может спровоцировать проблему с названием «синдром самозванца».

Безусловно, окружение — еще один фактор, который определяет успех и самоценность личности. Согласитесь, бывает так, что окружающие нас люди фокусируют нас на том, где мы недостаточно хороши или не соответствуем чьим-то ожиданиям. Так формируется устойчивое состояние, в котором вы тотально не уверены в себе и находитесь в постоянном подсознательном поиске ошибок, того, в чем вы неправы. Это и есть тот самый эффект красной пасты, который проявляется во взрослой жизни таким негативным образом.