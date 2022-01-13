Сын советской «Золушки» вернул любовь своей молодости спустя полвека
Юлиан Жеймо, ставший гостем очередного выпуска ток-шоу «Прямой эфир», рассказал, как нашел былую любовь. Его отношения с солисткой ансамбля «Березка» Ирмой Помчаловой начались после знакомства на съемках фильма «Девичья весна». Это было в начале 60-х годов.
Помчалова тогда была замужем, так что роман с Жеймо был коротким. Затем она развелась и вновь вышла замуж, на этот раз за телеведущего «Клуба путешественников» Юрия Сенкевича. Узнав об этом, Юлиан Жеймо не стал пытаться наладить контакт с Помчаловой. А потом, когда все-таки решился, артистка снова была замужем и сменила фамилию.
Фото: Кадр из программы «Прямой эфир»
Поиски заняли многие годы и увенчались успехом только в 2016-м. Далее встрече (Жеймо живет в Польше) помешала пандемия, но пара все же воссоединилась. И теперь Жеймо и Помчалова живут вместе. «Я была в восторге, что он приехал ко мне из другой страны. Мы с предыдущим мужем прожили 45 лет. Но как-то я достала фотографию Юлиана и посмотрела на нее. И вспыхнули снова чувства», — призналась женщина Андрею Малахову, на шоу которого она и Юлиан Жеймо пришли вместе.
Фото: Global Look Press
81-летний Юлиан Жеймо — сын актрисы Янины Жеймо и режиссера Иосифа Хейфица. До 17 лет он носил фамилию отца, затем с мамой переехал в Варшаву, где и живет.
Фото: Global Look Press