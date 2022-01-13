Сын советской «Золушки» вернул любовь своей молодости спустя полвека

Поиски заняли многие годы и увенчались успехом только в 2016-м. Далее встрече (Жеймо живет в Польше) помешала пандемия, но пара все же воссоединилась. И теперь Жеймо и Помчалова живут вместе. «Я была в восторге, что он приехал ко мне из другой страны. Мы с предыдущим мужем прожили 45 лет. Но как-то я достала фотографию Юлиана и посмотрела на нее. И вспыхнули снова чувства», — призналась женщина Андрею Малахову, на шоу которого она и Юлиан Жеймо пришли вместе.