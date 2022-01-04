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Прилучный признался, что у него не хватало денег на квартиру сыну

Однако актер все-таки смог ее себе позволить. Звезда сериала «Мажор», несмотря на громкий развод с Агатой Муцениеце, продолжает общаться с детьми Мией и Тимофеем и часто забирает их на выходные. Теперь же актер заранее позаботился и о будущем своего сына.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Павел Прилучный с дочкой и сыном

Фото: Instagram @bugevuge

Павел Прилучный решил заранее купить наследнику недвижимость. Он присмотрел хорошую квартиру на последнем этаже, с панорамными окнами и высокими потолками. Но вот снова брать ипотеку актер не захотел, а без нее квартиру себе позволить не смог.

В интервью Hello «Мажор» рассказал, что с ним случилось настоящее новогоднее чудо, когда он уже решил искать другую квартиру.

«Почему не получается так, как я хочу? Почему опять сложности? Я же не для себя стараюсь, а для сына!» — возмутился актер. — «И в этот самый момент мне позвонил представитель ЖК и сказал, что они готовы предоставить мне персональную скидку. Я сначала подумал, что меня кто-то разыгрывает! Самое удивительное, что этой скидки как раз хватило, чтобы я смог позволить себе купить эту квартиру для Тимофея. Как после этого не верить в чудеса?»

Напомним, Павел и Агата развелись в 2020 году. Изначально бывшие супруги не общались, но решились наладить отношения ради детей. Павел выплачивает Агате алименты по 100 тысяч рублей на каждого ребенка, берет детей с собой на отдых и ведет себя, как идеальный отец.

Фото: GlobalLookPress, Instagram

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