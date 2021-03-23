«Служебный роман»: чему поучиться у Самохвалова, и какие карьерные ошибки допустил Новосельцев
Новосельцев хочет не власти, а денег
Анатолию Ефремовичу Новосельцеву принято симпатизировать: после развода он мать и отец в одном лице для своих сыновей, крутится как белка в колесе, чтобы протянуть от зарплаты до зарплаты. Он рядовой сотрудник статистического учреждения. Работает давно и без огонька. В тайне мечтает о повышении, ведь руководящая должность позволила бы ему закрыть дыры в семейном бюджете.
Подруга и коллега отца-одиночки Людмила Рыжова (Светлана Немоляева) уверена, что Толя прекрасно подходит на роль руководителя отдела. Только тот сам в это не верит. Карьерные коучи, говоря об этом фильме, просят обратить внимание на две детали: во-первых, изначальный мотив героя — зарабатывать больше, так как есть конкретная нехватка денег. И поясняют: это не лучшая мотивация для вертикального роста на работе.
Руководитель — это тот, кто сможет организовать работу других, подчиненных. Человек, который оперативно принимает решения, а не просто хорошо выполняет должностные обязанности. Новосельцев мало похож на лидера, который хочет вести других за собой и решать задачи компании — его больше заботят собственные.
Второй момент: у героя наблюдается синдром самозванца — человека, который обесценивает свои достижения, считает, что ничего не умеет и не достоин большего. Прямо скажем: синдром, знакомый даже тем, кто занимает вполне себе топовые позиции. И на том уровне людям нередко кажется, что их вот-вот разоблачат и в принципе они «ничего такого» не делают. Что заставляет их еще больше работать.
Фото: kinopoisk.ru
Чему поучиться у Самохвалова
Героя Юрия Самохвалова (Олег Басилашвили) традиционно записывают в отрицательные персонажи: подхалим, карьерист, непорядочно повел себя с влюбленной в него женщиной. Нет цели обелить героя в глазах общественности: мы лишь разбираем его поведение с точки зрения реалий 21 века. Заметим, что Самохвалов сразу располагает к себе коллектив: щедро раздает комплименты, дарит сувениры, приглашает коллег на домашнюю вечеринку с деликатесами и модными пластинками. На робкую просьбу Новосельцева одолжить денег до зарплаты без промедлений дает ему 20 рублей.
Узнав о его незавидной доле на работе, тут же отправляется к Калугиной замолвить словечко за старого друга. Много ли у вас таких студенческих приятелей? С позиции Людмилы Прокофьевны ее подчиненный «вялый и безынициативный». На что Самохвалов тут же вступается за него: «Засиделся человек на мелкой работе!». После разговора с руководительницей Юрий Григорьевич дает приятелю совет: расположить к себе Прокофьевну, «приударить» за ней. Звучит нехорошо в реалиях любого времени, но ведь Новосельцев соглашается… Дальнейшее развитие событий в фильме все знают.
Фото: kinopoisk.ru
Ошибки Новосельцева глазами карьерных коучей
С точки зрения построения карьеры Новосельцев допускает немало ошибок: он не проявляет инициативы, давно не чувствует интереса к работе, делает ошибки в отчетах, хотя в статистических данных это недопустимо (и не только в них), так боится руководительницу, что путает ее имя, и, конечно, не умеет говорить о своих достижениях. Впрочем, последних и нет, так как работа явно занимает куда меньше внимания Анатолия Ефремовича, чем хотелось бы любому руководителю. Что стоило бы сделать Новосельцеву на пути к руководящей должности?
- начать проявлять инициативу в рабочих вопросах;
- браться за проекты, которые приоритетны для руководителя — за которые тот отчитывается перед своими боссами;
- перестать мямлить, а для этого начать чаще выступать, брать слово, высказывать свое мнение;
- придумать, как решить какую-либо давнюю проблему организации, до которой ни у кого больше не доходят руки;
- придерживаться принятого в компании поведения;
- попросить фидбэк у руководительницы, чтобы понять, как она его оценивает и над чем стоит поработать. Впрочем, разгромную обратную связь Новосельцев от Калугиной получает…
Фото: kinopoisk.ru
Почему Новосельцев не получил бы повышения
Чем сердце успокоится? В финале фильма, как мы знаем, Новосельцев и Калугина ставятся мужем и женой, а также родителями сына. Знатоки уверяют, что руководящая должность Новосельцеву при таком раскладе точно бы не светила, так как согласно тогдашнему КЗОТ, запрещалась «совместная служба на одном и том же государственном или муниципальном предприятии, в учреждении, организации лиц, состоящих между собой в близком родстве или свойстве, если их служба связана с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому».
Это касалось и супругов, а, значит, одному из этой пары следовало уволиться и вряд ли это была бы Калугина. Впрочем, после женитьбы на Людмиле Прокофьевне вряд ли Новосельцеву приходилось еще занимать у кого-то 20 рублей до зарплаты.
А на чьей стороне ваши симпатии в этом фильме с точки зрения правильного построения карьеры?
Фото: kinopoisk.ru
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