«Служебный роман»: чему поучиться у Самохвалова, и какие карьерные ошибки допустил Новосельцев

Новосельцев хочет не власти, а денег

Анатолию Ефремовичу Новосельцеву принято симпатизировать: после развода он мать и отец в одном лице для своих сыновей, крутится как белка в колесе, чтобы протянуть от зарплаты до зарплаты. Он рядовой сотрудник статистического учреждения. Работает давно и без огонька. В тайне мечтает о повышении, ведь руководящая должность позволила бы ему закрыть дыры в семейном бюджете.

Подруга и коллега отца-одиночки Людмила Рыжова (Светлана Немоляева) уверена, что Толя прекрасно подходит на роль руководителя отдела. Только тот сам в это не верит. Карьерные коучи, говоря об этом фильме, просят обратить внимание на две детали: во-первых, изначальный мотив героя — зарабатывать больше, так как есть конкретная нехватка денег. И поясняют: это не лучшая мотивация для вертикального роста на работе.