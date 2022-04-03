Пауза в отношениях — шанс на счастливое будущее или прямой путь к расставанию

Думаете услышать что-то вроде «Через Х дней в ваши отношения вернется конфетно-букетный период» или «Больше Y недель быть "на паузе" запрещено, иначе отношения обречены»? Но определенных временных рамок нет. Решить, на какой срок необходима пауза, каждая пара должна самостоятельно, основываясь на своих потребностях. И этот момент важно обговорить вместе с возлюбленным. Понятно, что никто не может сказать наверняка, сколько ему потребуется времени, чтобы разобраться в себе. Но главное — не затягивать слишком надолго. Иначе привыкнете к одиночеству, свободе и не захотите снова приковывать себя к супругу, быту, обязанностям.

Чем заниматься в свободное время

Когда обо всем договорились и оказались наедине с собой, появляется вопрос: а что делать дальше?

Избавьтесь от чувства вины

Данный пункт актуален в том случае, когда не вы оказались инициатором перерыва, а лишь согласились на этот шаг ради любимого. Тогда нет времени на слезы, самокопание, обиды и жалость! В этот период лучше подумать о будущем и вспомнить про себя.

Уделите время себе

Наступил подходящий момент вспомнить о личных желаниях, интересах и о том, что доставляет вам удовольствие. Отдохните и выпустите пар: займитесь хобби, медитацией, саморазвитием, встречайтесь с близкими или друзьями, общайтесь с новыми людьми. То есть надо делать все, на что не хватало времени раньше.