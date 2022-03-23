Лебединая верность: 4 знака зодиака, которые никогда не изменят любимому человеку

Раки

Говоря о самых верных и надежных партнерах, нельзя не отметить Раков. Представители этого знака ищут себе вторую половинку на всю жизнь, потому ответственно подходят к ее выбору. А, если Рак определился, можно быть уверенным в его преданности. Однако и к себе он ждет аналогичного обращения и не потерпит измен.

Скорпионы

Скорпионы тоже придирчивы к выбору избранника, потому что не каждому могут довериться. В этом случае мимолетные и случайные связи не для них, а важны серьезные отношения. Кстати, и рожденные под этим знаком зодиака не потерпят предательства, а разорвут связь, несмотря на свои чувства.

Девы

Жить по правилам и нормам свойственно Девам. В том числе поэтому они никогда не изменят. Для них важно быть хорошими и даже где-то идеальными, поступить иначе не позволяет их перфекционизм. Измена способна разрушить этот образ в один миг, а, чтобы Дева пошла на такой шаг, большая редкость, пишет rsute.

Козероги

Для Козерогов семья — самое главное в жизни. Они настолько увлечены детьми, супругом, родными, что ни о чем другом думать не могут. Конечно, рожденные под этим знаком зодиака не без греха, вполне вероятно, что кому-то удастся вскружить им голову, но по факту до измены дело не дойдет.