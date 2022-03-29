Нездоровая любовь: как прекратить зависимые отношения

Часто после принятия решения о расставании у людей возникает вопрос: разорвать связь или же постараться сохранить отношения? Последний вариант возможен тогда, когда заявление о разрыве принято на эмоциях и рассчитано на какие-то изменения в паре. «Бывают ситуации, когда одна сторона принимает взвешенное решение, а вторая половина продолжает преследовать, превращая настойчивость в навязчивость. Это, бывает, разочаровывает еще больше того, кто предложил расстаться. И может способствовать накоплению агрессии у того, кто безуспешно пытается "вернуть" свою половину любой ценой», — предупредил Евгений Кульгавчук.

Для выхода из столь непростой ситуации следует искать первопричины, которые вызвали эту проблему. Дело может быть в заниженной самооценке или стремлении ее восстановить, страхе одиночества, уязвленном самолюбии, отметил врач-сексолог в беседе с «Пятым каналом».

В некоторых случаях куда лучше не сохранять своеобразную пародию на отношения, а разойтись. Тогда вы не потеряете время, которое можно потратить на поиск суженого. В то же время заканчивать роман с негативом не стоит, пожелайте счастья бывшему возлюбленному. «Нельзя топтать прошлое грязной обувью. Важно поддержать друг друга, подбодрить, постараться уверить в том, что человек хорош и может найти того, кто его полюбит, и он достоин любви. Важно помочь закрыть в прошлое дверь. Учиться отпускать не свое. И начать строить новую жизнь», — заключил Евгений Кульгавчук.