Нужно ли поддерживать отношения с токсичными подругами: колонка Анны Шилько

Нужно ли поддерживать отношения с токсичными подругами: колонка Анны ШилькоГендерный психолог — о том, как не принимать близко к сердцу слова таких друзей.
Анна Шилько
Гендерный психолог, мастер НЛП, автор блога @anna.selfmade
«Аня, как ты стильно одеваешься. Можешь дать мне совет по стилю?», — так началась моя дружба с одногруппницей. И хотя я нутром чувствовала, что комплименты — это путь к ее зачетам (я была отличницей, а Таня — спортсменка и даже не хорошистка), я все равно это «впитывала». У Тани часто не было денег, и, хотя у меня тоже была только маленькая стипендия, я ее частенько кормила. Подруга могла сказать: «Ой, у тебя такой большой прыщик выскочил прямо на лбу! Не парься, скоро пройдет!». А я почему-то парилась. Было неприятно. Хотя тогда я еще не могла объяснить почему. Еще Таня часто обижалась, любила пожаловаться или, например, залезть у меня дома в холодильник без спроса. А теперь тест на сообразительность. Какие признаки токсичной подруги вы увидели и сколько?
Раскрою вам 8 основных:
- нарушение личных границ
Как проявляется: она обижается, если вы сходили куда-то без нее. Веселились с другими знакомыми, с которыми не захотели ее познакомить. Пишет сообщения чуть ли не каждый час, обижается, что вы не позвонили ей, когда обещали, а значит, были заняты чем-то/кем-то другим. Может приехать без предупреждения к вам домой или на работу. Чем может обернуться: она может посчитать, что у нее есть право вмешиваться во все ваши планы или отношения. Будет навязывать принятие решений, и это приведет к тому, что ваше собственное мнение сотрется из дружбы. Лучше расставить границы сразу, чем выдерживать ее настойчивые порывы изменить все, что происходит в вашей жизни.
- сомнительные комплименты
Как проявляется: «Ты хорошо выглядишь, но, может, это все-таки не твой стиль?». Неприятно было бы такое услышать перед выходом на вечеринку или важную для вас встречу. Или: «Ты так смешно разговариваешь, когда волнуешься, будто школьница!». Чем может обернуться: это может породить неуверенность в себе, вы начнете сомневаться в том, как выглядите, что говорите, как себя ведете. Каждый такой «комплимент» будет всплывать в любой похожей ситуации, и вы начнете закрываться в себе.
Фото: freepik.com
- обиды
Как проявляется: вы забыли позвонить ей после рабочего дня или просто вылетело из головы, а на вас уже посыпались горы обвинений. Она удаляет или блокирует вас во всех соцсетях. Рассказывает друзьям о том, что вы недобросовестно относитесь к дружбе и т. д. Чем может обернуться: у вас возникнет чувство вины, которое будет преследовать вас постоянно. Вы будете грызть себя за каждую малейшую «ошибку», будете пытаться загладить все своими отношением и извинениями, возможно, подарками. В таком дружеском союзе будет постоянное ощущение неловкости за свои поведение и решения.
- нарушение договоренностей
Как проявляется: вы приняли решение провести отпуск вместе либо отправиться в поездку на выходные. Построили планы, взяли отгул на работе, а подруга звонит и отменяет все, так как у нее наметилось свидание. Чем может обернуться: такая ситуация допустима один раз, но если она циклична, задумайтесь, есть ли у подруги уважение к вам и вашему времени. Вы станете сомневаться в том, что можете рассчитывать на нее.
- зависть и осуждение других людей
Как проявляется: она постоянно всех критикует, осуждает, выливает на вас шквал негативных эмоций и мнений не только по отношению к незнакомым людям, но и по отношению к тем, с кем вы периодически или постоянно общаетесь. Чем может обернуться: токсичность может перейти и на вас, вы начнете так же смотреть на окружающих, а ее оценка будет зеркалить. Вам станет сложно воспринимать людей без осуждения и негатива, это скажется на вашем окружении и качестве жизни.
Фото: freepik.com
- отсутствие поддержки
Как проявляется: принимая решение, которое важно для вас, вы постоянно сталкиваетесь с критикой и непринятием. Чем может обернуться: у вас появится страх совершить неправильный выбор, опять же родятся сомнения в себе и собственной важности, что приведет к низкой самооценке.
- копирование вашей личности
Как проявляется: подруга покупает такие же вещи, как у вас, копирует стиль, поведение, речь, предпочтения. Чем может обернуться: вы — для нее инфлюенсер. Это не так плохо, но если причина кроется в зависти и отсутствии собственной фантазии, задумайтесь, интересна ли вам дружба, основанная на подражании.
- приступы драмы
Как проявляется: она всегда все преувеличивает и говорит только о своих проблемах и ощущениях. Копит все свои обиды и негативные эмоции и подпитывает свою личность этим. Чем может обернуться: если вы будете стремиться поддержать подругу только в темах, которые интересны ей, то вскоре начнете поступать подобным образом и со своей жизнью. Вместо того, чтобы замечать хорошее, вы рискуете снизить ваш уровень жизни и начать притягивать только плохое.
Как влияет подобное токсичное окружение на нашу жизнь?
высасывает энергию (после такого общения мы чувствуем себя усталыми и портится настроение);
манипулирует чувствами вины и стыда (чтобы повлиять на наше мнение или поведение);
сливает наши цели (или «обрезает крылья» своим неверием, скептическим отношением к нашим мечтам);
ограничивает наш рост (здесь срабатывает правило «не выделяйся»).
Фото: freepik.com
К сожалению, никто нас не научил в школе психологии общения. И как реагировать на критику со стороны подруги, мы не знаем. Мы замалчиваем, обижаемся, перестаем общаться или, наоборот, агрессируем. Но сделать это можно очень просто. Нужно расставить границы:
Сказать о своих позитивных чувствах в сторону подруги. Например: «Лена, я тебя очень люблю как подругу…», или «уважаю твое мнение», или «ценю твое беспокойство за мою судьбу» и т. п.;
Сказать о своих негативных эмоциях в сторону ситуации. Например: «… но меня раздражает/расстраивает/мне больно, когда ты…»;
Предложить выход. Например: «Поэтому я предлагаю тебе не поднимать эту тему».
Научиться не воспринимать слова близко к сердцу порой сложно, но возможно! Для этого стоит не слушать, ЧТО говорит человек, а подумать, ЗАЧЕМ он это говорит? Что им движет? В этом понимании помогает хорошо развитый эмоциональный интеллект. Над ним можно и нужно работать так же, как над красивой фигурой в спортзале.
«А стоит ли вообще продолжать такие дружеские отношения?», — спросила меня недавно клиентка, которая рассказывала о похожих ситуациях в отношениях с ее подругой детства. Зависит от наших целей и ощущений. Готовы ли мы меняться и идти навстречу друг другу вместе? Ведь наши друзья — отражение нас самих, наших достоинств и недостатков.
Порой «избавление» от одной лишь токсичной подруги высвобождает столько энергии, что происходит резкий скачок вверх.
Вся наша энергия идет на реализацию наших целей. И окружение тоже меняется. Появляются новые друзья и партнеры, те, кто в нас верит, не ограничивает нашу свободу мнения, с нами на одной волне.
Фото: freepik