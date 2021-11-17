Нужно ли поддерживать отношения с токсичными подругами: колонка Анны Шилько

«Аня, как ты стильно одеваешься. Можешь дать мне совет по стилю?», — так началась моя дружба с одногруппницей. И хотя я нутром чувствовала, что комплименты — это путь к ее зачетам (я была отличницей, а Таня — спортсменка и даже не хорошистка), я все равно это «впитывала». У Тани часто не было денег, и, хотя у меня тоже была только маленькая стипендия, я ее частенько кормила. Подруга могла сказать: «Ой, у тебя такой большой прыщик выскочил прямо на лбу! Не парься, скоро пройдет!». А я почему-то парилась. Было неприятно. Хотя тогда я еще не могла объяснить почему. Еще Таня часто обижалась, любила пожаловаться или, например, залезть у меня дома в холодильник без спроса. А теперь тест на сообразительность. Какие признаки токсичной подруги вы увидели и сколько?

Раскрою вам 8 основных:

- нарушение личных границ

Как проявляется: она обижается, если вы сходили куда-то без нее. Веселились с другими знакомыми, с которыми не захотели ее познакомить. Пишет сообщения чуть ли не каждый час, обижается, что вы не позвонили ей, когда обещали, а значит, были заняты чем-то/кем-то другим. Может приехать без предупреждения к вам домой или на работу. Чем может обернуться: она может посчитать, что у нее есть право вмешиваться во все ваши планы или отношения. Будет навязывать принятие решений, и это приведет к тому, что ваше собственное мнение сотрется из дружбы. Лучше расставить границы сразу, чем выдерживать ее настойчивые порывы изменить все, что происходит в вашей жизни.

- сомнительные комплименты

Как проявляется: «Ты хорошо выглядишь, но, может, это все-таки не твой стиль?». Неприятно было бы такое услышать перед выходом на вечеринку или важную для вас встречу. Или: «Ты так смешно разговариваешь, когда волнуешься, будто школьница!». Чем может обернуться: это может породить неуверенность в себе, вы начнете сомневаться в том, как выглядите, что говорите, как себя ведете. Каждый такой «комплимент» будет всплывать в любой похожей ситуации, и вы начнете закрываться в себе.