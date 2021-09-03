«Отсутствие личных границ формирует психологию жертвы»: колонка психолога Натальи Жуковой

«Отсутствие личных границ формирует психологию жертвы»: колонка психолога Натальи ЖуковойИзвестный гештальт-терапевт рассказала о первых шагах к здоровым отношениям внутри пары.
О том, к чему такое положение вещей может привести, в своей первой колонке для Passion.ru рассуждает гештальт-терапевт, эксперт по теме зависимостей и созависимых отношений Наталья Жукова.
Наталья Жукова
Гештальт-терапевт, эксперт по теме зависимостей и созависимых отношений, автор Instagram-канала @zhukova.natallia
Помню один случай из практики. Приходит ко мне как-то на семейную терапию пара: — Здравствуйте, — говорит женщина, одна за двоих. Он только кивает. — У нас проблема. У нас бесплодие. Мы уже лечились два раза. Но беда нас не покидает. Уточняю: — Вы оба бесплодны? — Нет, бесплоден он. Я — его жена. Обращаюсь к жене: — И вы тоже проходили курс лечения? — Нет, лечился он, мой муж. — А почему вы употребляете местоимение «мы»?
Ничто не случайно в нашем языке. Даже ошибки и оговорки несут много смысла. Это милое «мы» в устах означает размытость или полное отсутствие границ между теми, кто составляет это «мы».
Фото: pexels
Другая моя клиентка Лина, еще не осознавая, что ее границы нарушаются, описывала свой запрос так: «Я очень сильно боюсь испортить отношения и обидеть моего молодого человека. Но в то же время у меня есть ощущение, что я переступаю через себя, когда позволяю ему закуривать в моей машине, когда наш совместный отпуск сопровождается турпоходами (а я так хочу лежать на песке и загорать), когда его друзья отпускают колкости в мой адрес или подшучивают над моими габаритами». Как вы можете заметить, самой Лины в этих взаимоотношениях не было. Потому что не было ее желаний, ее интересов, понимания того, как с ней можно и как нельзя.
Еще одним частым случаем нарушения границ является то, когда люди обвиняют других за свои мысли, чувства, за свое же собственное поведение.
Самое страшное, что отсутствие личных границ формирует психологию жертвы: человек начинает видеть себя жертвой обстоятельств или других людей. При нарушении этих границ могут возникать и зависимости: пищевые, химические (вещество контролировать легче, чем человека), эмоциональные, сексуальные. И это порождает созависимость и токсичные отношения.
Здоровые границы личности не должны быть ни слишком размытыми, как у амебы, ни слишком жесткими. Они должны быть гибкими и полупроницаемыми.
Осознание своих границ в общем случае означает, что я знаю:
- как далеко я могу зайти в отношениях с тобой,
- что я от тебя стерплю,
- что я для тебя сделаю,
- чего я никогда от тебя терпеть не буду,
- чего я никогда для тебя (точнее вместо тебя) делать не буду,
- что я позволю другим людям делать с собой, а чего я никогда не позволю.
Фото: pexels
Немаловажно осознавать границы в следующих сферах жизни. 1. Физические границы. Ответьте себе на следующие вопросы, чтобы понять, не нарушаются ли ваши границы другими. Кому разрешается и кому не разрешается вас трогать и как? Что вы считаете только вашим личным пространством, которое нужно оберегать? Есть ли у вас в доме место, где вы можете побыть одни?
Сексуальные границы. Определите свой личный уровень, когда сексуальные действия и прикосновения для вас комфортны. Только вы определяете, что допустимо и что нет, где, когда и с кем. Придерживайтесь этих границ и не молчите, когда их нарушают.
Материальные границы. Какие действия вы считаете позволительными и какие — непозволительными в отношении своей собственности? Что вы можете подарить? Одолжить? Сколько денег максимально вы разрешаете себе дать в долг? Это определяете только вы, и для разных людей эти границы могут очень отличаться.
Эмоциональные границы. Вы отвечаете за свои чувства, но и другие тоже ответственны за свои чувства. Не позволяйте срывать на вас гнев или отпускать комментарии о вашем весе, внешности или возрасте. И не делайте этого сами. Здоровые эмоциональные границы предохраняют вас от того, чтобы кого-то обвинять или принимать чьи-то обвинения на свой счет. А также чувствовать вину за чьи-то решения или проблемы и давать непрошеные советы.
Духовные границы. Что важно для вас в жизни? Во что вы верите? Так же, как и во всем предыдущем, эти границы нужно ощущать и осознавать, когда их переходят.
Интеллектуальные границы. Ваши ценности, мнения, мысли. Они только ваши. И каждый индивид решает, что он хочет разделить с другими, а что оставить невысказанным. Можете ли вы слушать с открытым сердцем тех, кто высказывает иное мнение, и в то же время не кривя душой, не поступаясь своими главными убеждениями?
Есть такое правило: если у вас не ладятся важные для вас взаимоотношения, пересмотрите границы. Может быть, именно там вы обнаружите нарушение. Восстанавливать здоровые границы, поддерживать их в функциональном состоянии — это ваша ответственность.
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