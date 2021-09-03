«Отсутствие личных границ формирует психологию жертвы»: колонка психолога Натальи Жуковой

Помню один случай из практики. Приходит ко мне как-то на семейную терапию пара: — Здравствуйте, — говорит женщина, одна за двоих. Он только кивает. — У нас проблема. У нас бесплодие. Мы уже лечились два раза. Но беда нас не покидает. Уточняю: — Вы оба бесплодны? — Нет, бесплоден он. Я — его жена. Обращаюсь к жене: — И вы тоже проходили курс лечения? — Нет, лечился он, мой муж. — А почему вы употребляете местоимение «мы»?

Ничто не случайно в нашем языке. Даже ошибки и оговорки несут много смысла. Это милое «мы» в устах означает размытость или полное отсутствие границ между теми, кто составляет это «мы».