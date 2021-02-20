Как общаться с токсичными родителями, если вы давно уже не ребенок

Если у вас токсичные родители и вам тяжело дается общение с ними, то необходимо выработать определенный кодекс, в котором не только родители будут жаловаться на свои проблемы и здоровье, а вы сможете общаться на позициях, которые будут удобны в том числе и вам. Выбирать для общения темы, которые приносят радость обеим сторонам. Вы не обязаны звонить каждые 15 минут с целью поинтересоваться, какой на этот раз сон приснился вашей маме. Вы не должны быть ведром, в которое постоянно сливают негатив и плохое настроение. Вы в принципе не должны отвечать за эмоциональное состояние родителей — взрослые люди формируют его сами. И нет нормативов, сколько раз звонить родителям. Нужно звонить, когда у вас есть потребность в общении. Не должно быть обязаловки.

Как не повторять ошибки родителей, воспитывая собственных детей?

Я советую заранее узнать у специалиста, как формируется здоровая самооценка, как не передать ребенку собственные негативные установки. Интересоваться этим нужно еще до появления ребенка в семье. Жалуясь на своих родителей, подумайте о том, что они не виноваты, ведь их самих воспитывали подобным образом. И в большинстве случаев родители желают для своих детей лучшего. Раньше не было такого количества информации на тему воспитания, отношений в семье, почти никто об этом не рассказывал, почти никто не обращался к психотерапевтам — это не было принято.

А если ваши родители имели психопатические наклонности, вы в принципе имеете право не общаться. Но не стоит сжигать себя изнутри, тратить эмоции на обиды, потому что они инвестиции ваших эмоциональных сил. Чтобы избавиться от обид, нужно внутренне вырасти и взрастить тот функционал, которого вам не хватает. Благо, сейчас у вас для этого есть все условия.

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