Как общаться с токсичными родителями, если вы давно уже не ребенок
Главное отличие зрелого человека от инфантильного
Тенденция винить своих родителей в проблемах позволяет незрелым людям перекладывать ответственность за происходящее в их жизни на кого-то другого. Чем инфантильней человек, тем чаще он говорит о своей недолюбленности. Не задумываясь о том, что в возрасте 35-40+ он уже давно не розовощекий малыш, а взрослый человек. Такое поведение подтверждает тот факт, что психологическая зрелость — это параметр, который не зависит от паспортного возраста. Чем более зрелая перед нами личность, тем меньше у нее обид на прошлое, тем трезвей человек оценивает свои действия.
У каждого из нас свой бэкграунд и далеко не у всех было безоблачное детство. Тем не менее, когда на прием приходит зрелый человек, то на вопрос о родителях он, как правило, отвечает без обид и претензий — он не склонен в своих сегодняшних проблемах винить маму с папой. Незрелые люди всегда склонны искать виноватого, и родители — их самая популярная мишень. Зрелый человек видит связь между сегодняшними результатами и своими поступками.
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Как происходит формирование личности?
Когда младенец только появился на свет, он еще не сформировался как личность, это понятно. Предпосылки для развития должны быть в окружающей среде. Родители при этом могут быть незрелыми и воспитывать ребенка по подобию себя, передавая свой багаж. Часто незрелые родители растят незрелых детей. Причем такая модель воспитания как гиперопека, равно как и холодность, гарантирует воспитание ребенка с проблемами в будущем. Следующий важный момент: отсутствие знания о том, как формируется базовый функционал личности. 98-99% людей имеют признаки незрелости той или иной степени выраженности. Люди страдают от неадекватной самооценки (от заниженной или завышенной), практически у всех есть негативные установки — отсюда искаженное восприятие мира, чувство тревоги, перенапряжения, психосоматические расстройства.
Что такое зрелая личность? Та, у которой есть опоры. Плюс здоровая самооценка: человек должен оценивать себя на основе своих достижений, а не зависеть от похвалы или критики другого. Человек должен уметь правильно восстанавливать свое эмоциональное состояние. Если не умеет, то будет делать это через других людей, через алкоголь, нездоровую еду, то есть будет нуждаться в подпитке извне, что всегда приводит к зависимости. Важны навыки коммуникации: уметь общаться с разными людьми, а не с теми, с кем удобно и комфортно. Плюс уметь решать свои проблемы самостоятельно. Вот что включает в себя функционал зрелой личности. Выстроить такие отношения с родителями, которые будут адекватны для человека в конкретной ситуации. Он будет общаться по факту и менять поведение в зависимости от обстоятельств.
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Если у вас токсичные родители и вам тяжело дается общение с ними, то необходимо выработать определенный кодекс, в котором не только родители будут жаловаться на свои проблемы и здоровье, а вы сможете общаться на позициях, которые будут удобны в том числе и вам. Выбирать для общения темы, которые приносят радость обеим сторонам. Вы не обязаны звонить каждые 15 минут с целью поинтересоваться, какой на этот раз сон приснился вашей маме. Вы не должны быть ведром, в которое постоянно сливают негатив и плохое настроение. Вы в принципе не должны отвечать за эмоциональное состояние родителей — взрослые люди формируют его сами. И нет нормативов, сколько раз звонить родителям. Нужно звонить, когда у вас есть потребность в общении. Не должно быть обязаловки.
Как не повторять ошибки родителей, воспитывая собственных детей?
Я советую заранее узнать у специалиста, как формируется здоровая самооценка, как не передать ребенку собственные негативные установки. Интересоваться этим нужно еще до появления ребенка в семье. Жалуясь на своих родителей, подумайте о том, что они не виноваты, ведь их самих воспитывали подобным образом. И в большинстве случаев родители желают для своих детей лучшего. Раньше не было такого количества информации на тему воспитания, отношений в семье, почти никто об этом не рассказывал, почти никто не обращался к психотерапевтам — это не было принято.
А если ваши родители имели психопатические наклонности, вы в принципе имеете право не общаться. Но не стоит сжигать себя изнутри, тратить эмоции на обиды, потому что они инвестиции ваших эмоциональных сил. Чтобы избавиться от обид, нужно внутренне вырасти и взрастить тот функционал, которого вам не хватает. Благо, сейчас у вас для этого есть все условия.
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