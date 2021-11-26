Как внутренние установки влияют на ваш уровень дохода: колонка психолога Юлии Хадарцевой

Давайте рассмотрим базовые установки, которые на сегодняшний день уже являются рабочими и не позволяют нам выйти на новый, более высокий финансовый уровень.

«Деньги — это грязь»

Могу сказать, что очень многим детям родители дают такую установку. Когда у нас на подсознательном уровне присутствует такой триггер, мы и делаем все так, чтобы в жизни было меньше «грязи», то есть денег. Мама и папа умные, они знают как надо, поэтому ребенок всегда доверяет их опыту, а повзрослев, сохраняет привычки. Но время течет, и ему нужно соответствовать, и сейчас деньги не грязь, а первая необходимость.

«Богатые люди — злые»

Я считаю такую установку мифом родом из СССР. Может, тогда так и было, а может, и не было, но у предыдущих поколений есть тенденция думать, что «люди, живущие в достатке, имеют свои причуды». Так и есть, но по факту эти так называемые «причуды» есть у всех, это не зависит от финансового положения и статуса в обществе.