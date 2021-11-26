Как внутренние установки влияют на ваш уровень дохода: колонка психолога Юлии Хадарцевой

Как внутренние установки влияют на ваш уровень дохода: колонка психолога Юлии ХадарцевойЭксперт рассказала, какие базовые установки в вашей голове мешают вам разбогатеть.
Юлия Хадарцева
Психолог, расстановщик во всех временах и пространствах, энерготерапевт, эксперт Первого канала. Ведущая расстановочных марафонов, которые прошли более 35 000 человек, автор блога @julia_khadartseva
Давайте рассмотрим базовые установки, которые на сегодняшний день уже являются рабочими и не позволяют нам выйти на новый, более высокий финансовый уровень.
«Деньги — это грязь»
Могу сказать, что очень многим детям родители дают такую установку. Когда у нас на подсознательном уровне присутствует такой триггер, мы и делаем все так, чтобы в жизни было меньше «грязи», то есть денег. Мама и папа умные, они знают как надо, поэтому ребенок всегда доверяет их опыту, а повзрослев, сохраняет привычки. Но время течет, и ему нужно соответствовать, и сейчас деньги не грязь, а первая необходимость.
«Богатые люди — злые»
Я считаю такую установку мифом родом из СССР. Может, тогда так и было, а может, и не было, но у предыдущих поколений есть тенденция думать, что «люди, живущие в достатке, имеют свои причуды». Так и есть, но по факту эти так называемые «причуды» есть у всех, это не зависит от финансового положения и статуса в обществе.
Фото: freepik.com
«Деньги даются тяжелым трудом»
Мои родители, к примеру, жили в совершенно другое время, им приходилось работать на заводах и соблюдать нормированный жесткий рабочий день за недостойную плату. Они понимали, что не могут просто так поменять род своей деятельности, чтобы он приносил удовольствие и был связан с их миссией. А мы, в свою очередь, продолжаем держать в голове установку, что деньги даются тяжелым трудом, и каждый раз создаем условия, где мы для того, чтобы заработать небольшие деньги, прикладываем очень много усилий. Я считаю, что с такой деструктивной установкой обязательно нужно работать.
Еще одна установка, которая идет от предков, — «деньги не зарабатываются честным трудом». Хочется, чтобы люди понимали факт того, что, действительно, на протяжении долгого периода мы живем с этой установкой, которая является не рабочей и деструктивной. Сейчас век возможностей, каждый может и имеет право зарабатывать деньги всеми доступными способами, к тому же у нас демократия, и практически вся деятельность регулируется и поддерживается законом.
Заметила такую тенденцию: некоторые женщины склонны считать, что деньги должны приходить через мужчину. Много веков у женщин не было возможности работать. Основными их задачами были уборка, ведение хозяйства, воспитание детей. Но времена изменились, и женщина может реализовывать свою личностную цель, миссию. Кроме того, уже изобрели бытовую технику, поэтому она может не отвлекаться на хозяйственные моменты. Женщины должны осознавать, что деньги приходят не только через мужчину, но и через них самих.
Фото: freepik.com
Переходим к эффективной практике, которая сочетает в себе визуализацию, медитацию и реальные действия:
Ваша задача сейчас закрыть глаза и подумать, какие установки касательно денег у вас остались из детства? Они не обязательно должны соответствовать приведенным выше примерам, это конкретно ваш случай. Запишите их на листе бумаги (или в заметках) и переведите на позитивный лад. Как это сделать? Например, если у вас есть установка о том, что деньги даются тяжелым трудом, вы пишете: «Деньги даются тяжелым трудом», а на другой стороне листа противоположное по значению предложение: «Деньги в мою жизнь приходят легко от моей любимой деятельности». В течение 21 дня нужно записывать эту установку в разных вариантах, главное — позитивно. То есть каждый день с утра нужно писать: «Деньги в мою жизнь приходят легко от моей любимой деятельности», или «В мою жизнь деньги приходят на мою чистую/ здоровую энергию», или «Я могу привлекать столько денег, сколько необходимо от своей любимой деятельности». Каждый день переписывая эти установки, вы поменяете свое мышление и выйдете на новый финансовый уровень.
Фото: freepik.com
Подводя итоги, хочется еще раз сказать о том, что с финансовыми установками работать важно и нужно. Мы живем в то время, когда денег достаточно, а все установки, которые нам вложили в детстве, идут из того мира, где людям не хватало ресурсов: денег, продуктов, жилья. Если вы на секунду задумаетесь и углубитесь в тему, то поймете, что наше поколение первое живет в период тотального изобилия. Прилавки магазинов ломятся от продуктов, бутики одежды более чем наполнены вещами — это кардинально отличается от тех условий, в которых жили наши родители. Их финансовые коды и установки в наше время уже не работают, мы можем жить в абсолютном достатке и позволять себе все, что душе угодно.
Меняйте себя и свое мышление, тогда вы сможете изменить мышление своих детей и, соответственно, совершить огромный вклад в будущие поколения.
Фото: freepik