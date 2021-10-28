Как сохранить отношения, если они рушатся из-за денег: колонка психолога Юлии Никас

Как сохранить отношения, если они рушатся из-за денег: колонка психолога Юлии НикасИзвестный эксперт рассказала, как избежать расставания из-за финансовых проблем.
Юлия Никас
Практикующий психолог со стажем 16 лет, эксперт «Первого канала», телеведущая, автор популярного блога @i.new.i
Начать хотелось бы с истории из практики. Как-то на прием пришла пара с долгом в более 20 миллионов. Они не знали, как дальше жить, родные на них смотрели как на тех, кто пожизненно будет отдавать эти деньги. Они начали работать над собой, верили и поддерживали друг друга, убирали блоки, связанные с финансами. И в течение трех месяцев мужчине предложили новую работу, на которой он себя очень хорошо проявил и зарекомендовал. Крупная компания дала ему повышение и полностью погасила долг. Таким образом, он уже через полгода находился на высокооплачиваемой работе без денежных проблем.
Фото: freepik.com
Для того чтобы вы могли сохранить гармоничные отношения в тяжелой финансовой ситуации, я хочу поделиться с вами следующими шагами, которые необходимо предпринять:
Часто женщина теряет уважение к мужчине, если у него сложное финансовое положение и он ее не обеспечивает, или потому что она зарабатывает больше него. Задайте себе прямо сейчас следующие вопросы: «Для меня ценен этот человек? Я хочу быть с ним? Я верю в него?». Если ответ «да», продолжайте читать статью.
Если вы зарабатываете больше мужчины и вам сложно от этого факта, найдите то, чем восхищаетесь в нем и за что уважаете его. Может, он очень заботливый и внимательный, у вас действительно хороший секс. И сами для себя определите, стоит это того или нет. Если да, отпустите стыд, навязанный социумом, и наслаждайтесь своей жизнью.
Если вы хотите морально поддержать мужчину в зарабатывании денег, не пытайтесь из него сделать не-его. Или из себя — не-себя. Если человек — художник, он, скорее всего, НЕ станет топ-менеджером, потому что он не управленец. А вот гениальным живописцем — вполне в состоянии. Если вы найдете его / свое сильное качество и построите заработок на нем, это будет гораздо эффективнее. Очень часто сам художник не может продать свои картины, а его менеджер легко это сделает.
Возможно, вам нужен партнер по бизнесу, бухгалтер, управленец или просто похорошевший продавец. У всех свои сильные стороны. Идите на сотрудничество.
Возможно ли претензии заменить на веру?
Если вдруг вы ссоритесь из-за денег и постоянно предъявляете друг другу претензии, это сложно. Но мы на самом деле требуем и кричим, потому что боимся. Вам страшно, что вы останетесь без средств к существованию. Но давайте посмотрим, поможет ли это вашему мужчине? А вам? Человеку в принципе помогает обесценивание, или все же лучше верить, любить и поддерживать его? Я думаю, что вы сами дадите ответ на этот вопрос.
Фото: freepik.com
Даже если ситуация сложная — из нее есть выход. Вопрос лишь в том, готовы ли вы его увидеть? Ваш мозг ходит по протоптанным алгоритмам и находит решения, которые существуют в рамках привычного и понятного для него. А если человек привык быть «жертвой» или в алгоритме, что у него «нет денег», то легко ли ему найти решение, которое приведет к финансовому успеху? Ответ: нет. Точка. Но это возможно… если посмотреть на себя и на своего мужчину как на тех, кто может этот вопрос решить. ⠀ Уделите около часа совместному поиску решения. Потому что ответ, который не входит в рамки привычного, требует времени и изменения взгляда на свою личность. Очень важно в сам вопрос «Как я могу решить эту задачу, чтобы прийти к …» вписать свою цель и желаемый результат.
Деньги не портят людей, они позволяют человеку быть самим собой. Их наличие и отсутствие тоже показывает лишь то, что есть в человеке. Просто «финансовая скованность» как лакмусовая бумажка — очень утрированно проявляет черты характера, страхи, ценности человека. Поэтому, в какой бы ситуации вы ни были, помните о том, что ЭТО ВЫ.
Фото: freepik.com
Каким партнером вы хотите быть? Каким человеком? А вы проявляетесь в своих словах и действиях, как тот человек, которым вы хотите быть?
И самое главное — вы не становитесь хуже других только потому, что у вас меньше денег. Это не мерило личности. Важно, кто вы, как вы действуйте, какой вы человек. Инженер не хуже владельца магазина, а механик авто не хуже менеджера в магазине. Каждому — свое.
И помните, в любой ситуации: деньги не могут быть дороже человека.
Фото: freepik