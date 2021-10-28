Как сохранить отношения, если они рушатся из-за денег: колонка психолога Юлии Никас

Для того чтобы вы могли сохранить гармоничные отношения в тяжелой финансовой ситуации, я хочу поделиться с вами следующими шагами, которые необходимо предпринять:

Часто женщина теряет уважение к мужчине, если у него сложное финансовое положение и он ее не обеспечивает, или потому что она зарабатывает больше него. Задайте себе прямо сейчас следующие вопросы: «Для меня ценен этот человек? Я хочу быть с ним? Я верю в него?». Если ответ «да», продолжайте читать статью. Если вы зарабатываете больше мужчины и вам сложно от этого факта, найдите то, чем восхищаетесь в нем и за что уважаете его. Может, он очень заботливый и внимательный, у вас действительно хороший секс. И сами для себя определите, стоит это того или нет. Если да, отпустите стыд, навязанный социумом, и наслаждайтесь своей жизнью. Если вы хотите морально поддержать мужчину в зарабатывании денег, не пытайтесь из него сделать не-его. Или из себя — не-себя. Если человек — художник, он, скорее всего, НЕ станет топ-менеджером, потому что он не управленец. А вот гениальным живописцем — вполне в состоянии. Если вы найдете его / свое сильное качество и построите заработок на нем, это будет гораздо эффективнее. Очень часто сам художник не может продать свои картины, а его менеджер легко это сделает.

Возможно, вам нужен партнер по бизнесу, бухгалтер, управленец или просто похорошевший продавец. У всех свои сильные стороны. Идите на сотрудничество.

Возможно ли претензии заменить на веру?

Если вдруг вы ссоритесь из-за денег и постоянно предъявляете друг другу претензии, это сложно. Но мы на самом деле требуем и кричим, потому что боимся. Вам страшно, что вы останетесь без средств к существованию. Но давайте посмотрим, поможет ли это вашему мужчине? А вам? Человеку в принципе помогает обесценивание, или все же лучше верить, любить и поддерживать его? Я думаю, что вы сами дадите ответ на этот вопрос.