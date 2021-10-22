Почему у россиян не получается копить деньги: названы основные ошибки

По словам Задорнова, главной ошибкой считается излишняя боязнь риска. «Основную базу сберегательного портфеля должны формировать инструменты с разной степенью защиты как солидные и безрисковые, так и с высоким элементом риска», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

В ту же очередь не лучшей идеей считается поиск и использование единственного и «лучшего» инструмента для инвестиций. Важно распределить свои накопления в разные сберегательные «корзины», чтобы доход одной группы компенсировал убыток от другой, советует Задорнов.

Неправильным оказалось и мнение, что откладывать надо только крупные суммы. «Часто мы тратим деньги по мелочам, ничего не откладывая. Особенно это касается молодых людей. Для успешного инвестирования полезно выработать привычку — получив любой доход, сразу отложить какую-то сумму. Единственное, ради чего стоит прилагать усилия — это наше будущее и заботиться о нем нужно методично и уже сегодня», — заключил глава «Открытия».