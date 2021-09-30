Мама всегда права? Откуда берутся долги и при чем тут родительница

Тема денег и их нехватки достаточно обширная. Это и установки, которые мы получили и впитали с молоком матери, о чем многие говорят и пишут. Сюда же относится и трансгенерационная травма, то есть потрясение, передающееся через поколения. Например, если в роду были раскулаченные и так далее. Подобный случай бывает не так просто обнаружить — человек может о нем даже не знать, нужно проводить исследование, смотреть шире. Но сегодня мы поговорим о другой причине — эмоциональном долге перед матерью. Вместе с нашим экспертом, психологом Ольгой Иванниковой разбираемся, как обстоят дела на самом деле.

Должны ли мы родителям за жизнь

Человек, который набрал кредитов, занял у знакомых деньги, становится должником. И он живет, ощущая это давление: должен вернуть, заплатить, отдать. Потому что иначе жить с легким сердцем не получится. Почему он оказался в такой ситуации? Потому что быть должным — это вполне знакомое для него чувство.

С детства нам говорят: «Ты должен». Должен хорошо вести себя, прилежно учиться, не расстраивать родителей. «Я делаю все это ради тебя, я тебя родила, а ты должен...».

Мамы рассказывают истории о тяжелых родах, лишениях ради ребенка, о том, как он тяжело им достался, о бессонных ночах. Все это манипуляция, которая культивирует чувство долга. Но на самом деле ребенка никто не спрашивал, хочет ли он приходить в этот мир, родить — это решение матери. И жизнь — это подарок.

Часто решение родить имеет еще и эмоциональную нагрузку: удержать партнера, справиться с одиночеством, соответствовать социальным нормам, победить страх перед возрастом — кто-то ведь должен потом воды подать и так далее.

Вот и получается, что ребенок еще и не рожден, но уже должен многое, в том числе оправдывать ожидания. Он растет с этим ощущением внутреннего долга, и став взрослым, тоже остается должным — потому что иначе просто не умеет.

Не все долги нужно отдавать