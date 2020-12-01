Каждому свое: почему не стоит сразу объединять свои капиталы в зрелых отношениях

Отсутствие финансовой независимости

Основное неудобство при совместном бюджете – отсутствие финансовой независимости. Если же у каждого свои накопления, то вы не обязаны согласовывать свои расходы со своей второй половинкой и тратите средства на то, на что считаете нужным. При этом, если вдруг отношения закончатся и вам придется срочно разъезжаться, то вы сможете рассчитывать на свои сбережения и не окажетесь в унизительной ситуации, когда в кармане ни копейке, а нужно срочно как-то перевезти свои вещи, устроиться на новом месте и так далее. Поэтому иметь свои деньги – это разумная необходимость.

Тотальный контроль

По словам финансистов, при ведении общего бюджета зачастую есть соблазн «заглянуть в карман» избранника. Некоторые пары доходят до абсурда и начинают подсчитывать, кто, на что и сколько тратит, кто сколько продуктов съедает, сколько шампуня выливает и так далее. Стоит ли говорить, что ни к чему хорошему это не приведет? В конечном счете партнеру надоест такой тотальный контроль, и он предпочтет скрыть размер своих доходов и трат или вовсе решит разойтись и самостоятельно распоряжаться своими финансами.

Равноценные взносы в общую копилку

Еще один пункт, из-за которого зачастую возникают недопонимания и разногласия в тех парах, которые решили придерживаться общего бюджета – необходимость пополнять «копилку» равными долями, вне зависимости от дохода. Другими словами, не важно, сколько получает из вас, вы все равно должны каждый месяц отдавать ту же сумму в бюджет, что и ваш партнер. Известно много случаев, когда, например, зарплата мужа составляет около 100 тысяч рублей в месяц в то время, как зарплаты жены еле-еле дотягивает до 50 тысяч. Партнеры договорились, что будут копить на что-то совместное (или просто иметь запас на непредвиденный случай) и, посчитав, какую сумму в итоге им необходимо получить, определили ежемесячный взнос в размере 45 тысяч. И если для мужчины это нормальный платеж, ведь у него при этом остается достаточно денег, то женщине приходится отдавать все свои кровно заработанные, практически не оставляя себе ничего на каждодневные расходы. При раздельном бюджете каждый может копить, исходя из размера собственных доходов, не доходя до крайностей и не ужимая себя буквально во всем.