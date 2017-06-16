Чувство вины мешает радоваться жизни и давит на грудную клетку тяжким грузом. Учимся опознавать его скрытые формы и бороться с ним с помощью семи эффективных шагов.

Как и хорошие манеры, чувство вины прививают с детства. В ранние годы благодаря ему вы учитесь различать правильные и неправильные поступки. Но если родители и учителя ругают вас с неослабеваемым упорством, то вина превращается во вторую натуру. Она мешает признавать свои достижения и вызывает ощущение никчемности. К зрелому возрасту это чувство маскируется под распространенные среди взрослых формы поведения.

Оборона. Этот способ защиты от негативных эмоций вы усваиваете от родителей, которые перекладывали на вас ответственность за неприятности. Они говорили: «Мы опоздали в кино, потому что ты долго собиралась» или «Мы развелись, потому что ты не слушалась». И сейчас, когда вы попадаете в неприятности, то произносите мантру: «Это не я, это другие». Вы не признаете свои ошибки, чем вредите себе.

Стремление к совершенству. Погоня за идеалом — еще один способ преодолеть вину. Вам кажется, что у вас повысится самооценка и вас похвалят окружающие, когда вы будете все делать правильно. Ради достижения этой цели вы тратите часы на то, чтобы выбрать одежду, отрепетировать разговор, переделать работу. Увы, так вы не избавляетесь от вины, но приобретаете истощение и теряете себя, потому что пытаетесь быть лучше, чем вы есть.

Потребность часто извиняться. Страх не угодить другим превращает вас в крайне уступчивого человека. И если вы сталкиваетесь с чужим недовольством, то преследуете собеседника с тем, чтобы получить от него отпущение грехов. Свои поступки и планы вы подстраиваете под друзей и родных, что вызывает у вас внутреннее раздражение — вы жертвуете собой, но этого никто не ценит.

Когда вы ловите себя на том, что долго тянете с решениями или хотите кому-то понравиться, то вашим состоянием управляет вина. И хотя она способна приносить вам эпизодическую пользу, лучше разобраться с ней раз и навсегда по схеме из семи шагов.