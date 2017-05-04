Вы, допустим, развелись. Или даже он на вас так и не женился под лозунгом «штамп ничего не изменит». В общем, вы больше не вместе. Почему же вам кажется, что он все еще любит?

Если муж ушел к любовнице, вам, скорее всего, ничего такого не покажется. Но если вы развелись из-за бытовой неустроенности, из-за того, что «муж» был принципиальным противником брака, патологическим абьюзером или из-за того, что свекровь вас невзлюбила, то предательские мысли и сомнения будут накатывать довольно регулярно. Это нормально: вы были родными, а теперь оба маетесь от одиночества. И спасение видите в новых отношениях. Если новых нет, то начинаете романтизировать старые.

А если новые у вас есть… О! Тут все гораздо хуже: тогда не исключен вариант, что старые отношения начнет романтизировать ваш бывший. Классическая иллюстрация — «Дневник Бриджит Джонс». Дэниэл вовсе не собирался жить с Бриджит долго и счастливо, пока не появился Дарси. Но как только выяснилось, что старая дева, которую Дэниэл облагодетельствовал своим вниманием, вот-вот удачно выйдет замуж, красавчик занервничал.