Как пережить праздники, если вы одиноки: колонка психолога Анны Шилько

Расширяйте границы

Необязательно сидеть дома в новогоднюю ночь и все дни после. Отправляйтесь в путешествие по своему городу или выберитесь за его пределы, а может, даже вы предпочитаете новую страну. Не бойтесь быть сами себе гидом и распланировать поездку. Только подумайте, что вам не нужно ни под кого подстраиваться и вы можете делать все, что душе угодно. У меня очень много случаев из практики, когда путешествие меняло жизнь человека. Одни начали делать это регулярно и стали настоящими travel-одиночками, другие предпочитали туры, на которых встречали друзей и знакомились со своими половинками. Сейчас есть прекрасная возможность совмещать спорт с путешествием, подумайте об этом.

Займитесь планированием и переверните свою жизнь

Начните новый год правильно и запишите все, о чем вы мечтаете, на листок. Составьте вишлист того, что бы вы хотели сделать и что вам для этого нужно. Начните осуществлять свои желания прямо с 1-го числа. Начните с простого. Например, вы никогда не ходили в кино или на каток в одиночестве — идите, ведь самое время. Затем переходите к сложному. Поставьте глобальную цель, которую вы должны осуществить в конце года. Например, это покупка авто или освоение новой профессии, а может, вы хотите потрясающую спортивную форму? Нет никаких преград, спросите у себя, что вам для этого нужно, и начните путь к своей мечте. Самое главное — поймите, что вы сами себе волшебник и творец своего счастья, полюбите себя и поверьте, что жизнь поменяется на 180 градусов. Как только вы поймете, что самый лучший подарочек для себя — это именно вы, вам никогда не будет грустно в одиночестве.